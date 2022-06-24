По квотам запланировали двухдневный аукцион

Росрыболовство намерено 28 и 29 июля провести торги по продаже долей квот для промысла в Западном, Дальневосточном бассейнах и районах действия международных договоров.

Информация о проведении очередного аукциона по продаже долей квот размещена на сайте Росрыболовства и на профильном портале torgi.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, тоги будут проводиться в Москве в течение двух дней. 28 июля планируется продать первые 35 лотов.

По Западном бассейну это 17 долей квот вылова атлантического лосося (семги) в Балтийском море и 5 — в Финском заливе. Ранее ведомство уже пыталось продать эти объемы, но заявок на участие в аукционе не поступило и торги признали несостоявшимися.

В графике на 28 июля стоит и продажа долей квот вылова в Дальневосточном бассейне. Всего это 10 лотов. Предлагаются доля квоты добычи камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне (все 100%), краба-стригуна ангулятуса в Западно-Камчатской подзоне (все 100%), доли квот вылова шипощека в Карагинской подзоне — промышленный лов в отношении этих объектов в этих районах ранее не осуществлялся, заявили в пресс-службе Росрыболовства. Также на аукцион выставлена доля квоты командорского кальмара в Южно-Курильской зоне.

28 июля запланированы торги по продаже долей квот вылова в зонах действия международных договоров: доли морского окуня в районе регулирования НЕАФК и двух долей лемонемы в исключительной экономзоне Японии.

Торги по долям квот для работы в районах действия международных договоров продолжатся 29 июля. Покупателям предлагаются доли квот вылова кальмара-иллекса и белого налима в районе регулирования НАФО. Ранее их также пытались продать.

Прием заявок от желающих участвовать в торгах будет проходить до 25 июля.

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