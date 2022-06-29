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Идею перезакрепления участков для промысла без торгов прокомментировали на конференции Fishnews Online

Ассоциации прокомментировали идею продлить договоры на участки для промысла

В Совете Федерации вновь подняли тему перезакрепления участков для промысла без торгов — такой стимул предложен для добросовестных пользователей. Идея актуальна для целого ряда дальневосточных регионов, отметили руководители ассоциаций на конференции Fishnews.

Сенатор от Магаданской области Анатолий Широков на заседании Совета Федерации 22 июня выступил с предложением к Минсельхозу: парламентарий призвал ведомство вернуться к идее продления договоров на рыболовные участки для добросовестных пользователей без торгов. Такая поправка, по словам Анатолий Широкова, внесена группой сенаторов.

Пролонгация договоров без торгов — хорошая идея, и это актуально не только для Магаданской области, прокомментировали руководители дальневосточных ассоциаций. Договор на рыболовный участок (ранее в законодательстве использовался термин «рыбопромысловый») необходим предприятиям для добычи целого ряда важных объектов, прежде всего — тихоокеанских лососей.

После того, как предприятия получили участки на долгосрочной основе, в Камчатском крае построены десятки береговых заводов, напомнил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Сумму инвестиций он оценил более чем в 50 млрд рублей.

В противовес идеи продления договоров может прозвучать, что надо использовать так называемые конкурентные формы распределения, но опыт с крабовыми квотами, например, показывает, что далеко не всегда аукционы позволяют привлечь новых игроков и увеличить число участников отрасли, отметил руководитель АДЛК на конференции Fishnews Online.

Перезакрепление участков за добросовестными пользователями — хорошая возможность помочь компаниям, которые много лет успешно действовали, обеспечивая рабочие места и развивая производство, считает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. «Мы всячески это поддерживаем», — добавил он.

Владимир Галицын обратил внимание, что положение о перезакреплении участков без торгов за добросовестными пользователями есть в федеральном законе об аквакультуре. Аналогичные моменты отражены в Водном, Лесном, Земельном кодексах РФ, добавил руководитель камчатской ассоциации.

Продление положительно отразилось бы на инвестиционном климате, солидарен с коллегами президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Прозрачные перспективы работы — фактор, который играет важнейшую роль для вложений, подчеркнул он.

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НазадМетки: аквакультуракамчаткамагаданская область
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