Что последует за новыми реформами? Координационный совет написал премьеру

К инициативе по второму этапу инвестквот и аукционам у отраслевого сообщества по-прежнему остается очень много вопросов. Решения со столь серьезными последствиями для предприятий должны приниматься без спешки, обратил внимание Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока в письме к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Второй этап инвестиционных квот и новые аукционы приведут к изменениям объемов, которые могут осваивать предприятия рыбной отрасли, а значит, отразятся на их экономическом состоянии. Инициатива вызвала серьезный резонанс в профессиональном сообществе, отметили руководители ассоциаций в обращении к главе правительства.

«По мнению большинства рыбохозяйственных организаций, разработанный Минсельхозом России проект федерального закона преждевременный, требует серьезной доработки и может оказать негативное воздействие не только на экономическую составляющую рыбохозяйственного комплекса страны, но и на социальные вопросы дальневосточных регионов России», — говорится в письме.

Отраслевые объединения выступают за то, чтобы не торопиться с внесением законопроекта в парламент до тех пор, пока не будут проанализированы результаты первого раунда программы квот под инвестиции, не будет дана оценка эффективности введенных в эксплуатацию судов и заводов.

Счетная палата, по имеющейся информации, уже решила провести такую проверку, отметил Координационный совет.

Руководители ассоциаций также обратили внимание на то, что Общественный совет при Росрыболовстве выступил против принятия законопроекта, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее Координационный совет также направил аналогичные обращения руководителю администрации президента Антону Вайно, председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, главе Счетной палаты Алексею Кудрину.

В замечаниях к законопроекту руководители ассоциаций указали на проблему соблюдения обязательств по уже заключенным договорам на доли квот, на риски увязки в один объект инвестиций на втором этапе береговых заводов и флота, на важность соотнесения регулирования с прогнозами состояния сырьевой базы и другие вопросы.

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