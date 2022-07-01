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Nisshin Maru на промысле. Фото Customs and Border Protection Service, Commonwealth of Australia. CC BY 3.0 AU

СМИ: Китобойный промысел Японии выживает за счет субсидий

Будущее китобойного промысла в Японии остается под вопросом, несмотря на поддержку правительства. Мясо китов непопулярно, и без субсидий добыча этих животных станет нерентабельной, отмечает японское издание Japan News.

Прошло три года с момента возобновления Японией коммерческого китобойного промысла. По словам президента компании Kyodo Senpaku Хидеки Токоро (Hideki Tokoro) будущее отрасли зависит от строительства новой китобойной базы, пишет The Japan News (англоязычная версия японской газеты «Ёмиури симбун»).

Kyodo Senpaku занимается промыслом китов за пределами японских прибрежных вод и является оператором китобойной базы Nisshin Maru, спущенной на воду в 1987 г. Это судно устарело морально и физически.

Начало строительства новой плавбазы запланировано на июнь 2023 г., окончание — на март 2024 г. Длина судна должна составить 113 м, водоизмещение — 9 тыс. тонн, стоимость — порядка 44 млн долларов. По мнению Хидеки Токоро, благодаря этой базе китобойный промысел можно будет вести как минимум еще 30 лет.

Однако популярность китового мяса на японском рынке довольно низка. Так, в 2020 финансовом году в Японии было реализовано всего 2 тыс. тонн этого продукта — менее 1% по сравнению с пиковыми значениями, достигнутыми в 1962 г., сообщает корреспондент Fishnews.

В 2021 финансовом году общая оптовая стоимость добытого китового мяса составила 20,6 млн долларов, а правительственные субсидии китобоям — 37,6 млн долларов. Средняя оптовая цена 1 кг продукта от Kyodo Senpaku составляет около 8 долларов, что ниже уровня предельной доходности, если не предоставлять субсидии, отмечает The Japan News. По ее данным, мелкие китобойные предприятия находятся в еще более уязвимом состоянии.

В Японии предпринимают меры по повышению популярности китового мяса. Отдельные энтузиасты устраивают мастер-классы и продвигают употребление суши и рамена, содержащих этот продукт. Однако, по мнению специалистов, единственным способом возвращения интереса потребителей к китятине является ее брендирование как редкого деликатеса.

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