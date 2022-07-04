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Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Артем Шевченко: Бизнес хочет работать

Российские производители оборудования для рыбопереработки продолжают работу в условиях «турбулентности»: на Дальнем Востоке проекты по лососю запускаются в срок — к началу путины, отмечает генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

В этом году специалисты ОАО «ДРТЦ» реализуют три проекта в Соболевском районе Камчатского края. Как рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» генеральный директор компании, к лососевой путине были переоборудованы рыбоперерабатывающий завод для предприятия «Хангар», дооснащен завод ОАО «Колхоз Октябрь», смонтирован и запущен новый завод для «Западного берега».

Еще одно камчатское рыбопромышленное предприятие («Апукинское», Олюторский район) получило новое приемное отделение и цех. Их монтаж начнется так же по графику — после завершения нынешнего промыслового сезона.

Отвечая на вопрос, как внешнеполитическая обстановка повлияла на рабочий процесс предприятия, Артем Шевченко отметил, что общая «турбулентность» не привела к остановке производства или срыву сроков. «В целом все решаемо, все заменяемо, серьезных проблем — чтобы мы перестали что-то производить — точно нет. Наверно, самое неприятное — это «болтанка» на рынке, когда сложно точно высчитать свою цену, приходится постоянно регулировать вопрос в ручном режиме. Но и здесь все равно определенный диапазон обозначился, в нем и работаем. И заказчики всё понимают. Главное же, чтобы оборудование было сделано качественно и вовремя», — рассказал глава компании.

По словам собеседника издания, события последних лет должны были окончательно убедить бизнес в том, что важно прежде всего рассчитывать на себя и продолжать движение в любой ситуации. «Да, санкции, коронавирус и локдаун, новые санкции, ценовые качели и т.д. — все это серьезное испытание для всех участников рынка. Но бизнес-то хочет работать — российский, американский, японский… Люди все равно пытаются искать возможности сохранить свое дело, предприятия, пытаются взаимодействовать между собой, хотя это действительно непросто», — прокомментировал текущую ситуацию Артем Шевченко.

Что касается отечественной машиностроительной отрасли, то, отмечает он, для самостоятельный работы у российских компаний есть большой потенциал, который важно использовать по максимуму. «Все происходящее я расцениваю как очень сильный стимул: если уж такая встряска нам не поможет в развитии, в решении собственных глубинных проблем, то что еще?! Конечно, как и все страны, Россия была тесно вплетена в цепочку мировой кооперации, теперь придется перестраиваться — это болезненно, тем не менее это вопрос времени. У нашей страны в плане базовых ресурсов есть все. Да, технологий не хватает, но это наш промах, надо наверстывать».

Предметно о барьерах, которые сдерживают развитие российского машиностроения для пищевой промышленности, представители отрасли сегодня говорят на площадке, специально созданной после совещания у главы Минпромторга Дениса Мантурова. Производственники указывают как на острые текущие вопросы, такие как недостаток или отсутствие сырья и материалов, комплектующей базы для станков, использование лицензионного иностранного программного обеспечения, финансовая поддержка компаний-производителей и т.д., так и на застарелые глобальные проблемы. К последним относится нехватка кадров, отсутствие плановой политики в области импортозамещения и в целом технического регулирования в рыбной отрасли, обратил внимание Артем Шевченко.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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