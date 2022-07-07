АДМ прогнозирует рост вылова минтая

К концу июня на российском минтаевом промысле объем добычи приблизился к 1,18 млн тонн — на 8,3% выше уровня прошлого года, отмечает Ассоциация добытчиков минтая. Отраслевое объединение считает, что к концу года показатель может достигнуть 1,8 млн тонн.

В отчете АДМ по итогам первого полугодия говорится, что основной вклад в общий вылов внес промысел минтая в Охотском море — там за шесть месяцев добыто 794 тыс. тонн. Прирост к уровню 2021 г. составил 1%, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

«Частые штормы и сложная ледовая обстановка в начале года сказались на результативности промысла в Северо-Охотоморской подзоне, где вылов снизился на 7% по сравнению с прошлым годом и достиг 300 тыс. тонн. В объединенных Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах удалось увеличить вылов на 29 тыс. тонн, до 494 тыс. тонн, что на 6% превышает уровень 2021 года», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

По его словам, во время летнего промысла на шельфе Западной Камчатки может быть освоено около 20 тыс. тонн минтая, а остаток квот в Охотском море на осенний сезон «Б» может составить порядка 140 тыс. тонн. Это позволит освоить до 95–97% совокупного общего допустимого улова в Охотском море.

Открытый 15 мая спецпромысел минтая в Западно-Беринговоморской зоне уже превысил уровень прошлого года на 81% и достиг 142 тыс. тонн. Вылов в Петропавловско-Командорской подзоне и на Курилах остается стабильным, он составил 143,7 тыс. тонн. Хорошие показатели демонстрирует флот в Восточно-Сахалинской подзоне, где добыто 65 тыс. тонн, говорится в отчете ассоциации.

«Учитывая текущие темпы вылова и текущий ОДУ минтая, можно спрогнозировать рост вылова до 1,76–1,8 млн тонн по итогам года», — отметил Алексей Буглак.

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