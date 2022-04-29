Ученые достигли успехов в культивировании ундарии

Эксперимент Тихоокеанского филиала ВНИРО по выращиванию водоросли ундарии оказался успешным. Посадочный материал за пять месяцев дал размеры и массу значительно больше показателей, характерных для естественных условий.

Ученые ТИНРО обследовали плантации бурых водорослей на собственных участках возле мыса Де-Ливрона. Молодые проростки ламинарии и ундарии были получены форсированным способом в сентябре-октябре в центре марикультуры на острове Попова и высажены в море.

Ведущий научный сотрудник Татьяна Крупнова рассказала, что сейчас выращено 100 тонн ламинарии, а к июню-июлю объемы достигнут 200-250 тонн. Кроме того, в прошлом году ученые передали несколько десятков рамок с проростками авакультурным предприятиям Приморья и Сахалинской области.

«Объемы первой выращенной экспериментальной партии ундарии составляют 5-10 тонн, но это было получено всего с двух (!) рамок. За пять месяцев в море водоросль выросла до полутора метров в длину, что уже считается товарным размером», — сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

«В естественных условиях на севере Приморского края размеры ундарии не превышают 40 см, поскольку это самый край ее ареала, — отметила Татьяна Крупнова. — Обогнать природу получилось за счет высадки проростков ундарии в первой половине осени, когда температура воды и прочие условия наиболее благоприятны для ее роста».

Ученые считают, что это, скорее всего, еще не предел — через один-два месяца размеры и масса ундарии будут еще больше. «Так что уже сейчас можно говорить об первых успехах в культивировании этого нового объекта в масштабах, сопоставимых с промышленными объемами, — заявили в ТИНРО. — Учитывая растущий спрос на диетическую и экологически чистую водорослевую продукцию и ограниченное предложение, вовлеченность предприятий в их выращивание позволит полностью насытить внутренний рынок».

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