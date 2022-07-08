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Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ, Фото пресс-службы полпредства

Юрий Трутнев прокомментировал тему квот

Вице-премьер — полпред Юрий Трутнев, отвечая на вопрос о новых квотах под инвестиции, заявил, что тема еще будет обсуждаться. Но в целом, сказал зампред правительства — полномочный представитель президента, такой механизм позволил построить «десятки новых предприятий и судов» и «это важная история».

Во время поездки Юрия Трутнева на Сахалин СМИ попросили вице-премьера — полпреда президента в ДФО прокомментировать волнующую рыбопромышленные предприятия тему перераспределения квот на вылов. Отраслевые объединения направили властям ряд обращений по проблематике второго этапа инвестквот и аукционов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы обсудим этот вопрос», — пообещал вице-премьер — полпред. И добавил: «Только тут не надо напрямую связывать возможность добывать биоресурсы и распределение квот. Потому что распределение квот – это же не значит, что всем все запретят. Это значит, что возникнут новые обязательства».

Он отметил, что речь идет об обязательствах по строительству рыбоперерабатывающих предприятий и промысловых судов.

«У нас в ходе первого этапа введения квот — напоминаю, что механизм квотирования (под инвестиции — прим. ред.) введен по поручению президента Российской Федерации, — у нас построены десятки новых предприятий и судов. Это важная история. Поэтому мы сейчас никаких решений пока, сию секунду не принимаем», — заявил Юрий Трутнев. Тема будет рассматриваться, отметил он.

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