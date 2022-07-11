Глава Приморья обратил внимание на вопрос «прибрежки»

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в канун Дня рыбака отметил необходимость развития прибрежного промысла. По его мнению, у региона должен быть определенный лимит для осваивания маломерным флотом и продажи свежих уловов населению.

Во Владивостоке прошло торжественное собрание, посвященное Дню рыбака, сообщает корреспондент Fishnews. Работников отрасли поздравили губернатор Олег Кожемяко, заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, председатель краевого законодательного собрания Александр Ролик, мэр Константин Шестаков, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Олег Кожемяко в своем выступлении отметил: государство прилагает все усилия, чтобы рыбацкое дело продолжалось. В числе таких инструментов он назвал и квоты под киль, которые, «может, кому-то не нравятся». «При всех обстоятельствах могу сказать, что сегодня и Восточная верфь, и Находкинский судоремонтный завод, и Ливадийский завод имеют заказы, имеют работу. Строить нужно суда», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что в отечественные порты должен вернуться и судоремонт. Перейдя в 1990-е и 2000-е на ремонты за рубежом, где было удобнее и дешевле, рыбаки, конечно, пошли по более простому пути, констатировал губернатор.

«Времена изменились. Мы вновь возвращаемся к той системе, когда строить суда и ремонтировать их мы будем в родных портах, у родных берегов. Это сложный путь, трудный, но мы его должны пройти. И те, кто его пройдет, кто сформирует ту экономику, которая будет позволять видеть и прибыль, и рентабельность, и новые возможности — тот останется на плаву», — заявил Олег Кожемяко.

Из позитивных изменений в отрасли глава региона отметил долгосрочное закрепление квот, которое позволило «гарантированно работать и уйти от браконьерства, увидеть какие-то перспективы».

«Думаю, был и перебор, когда мы прибрежное рыболовство объединили с промышленным. Мы стали большими кораблями выбивать всю прибрежку», — заметил губернатор. Он обратил внимание, что для населения актуален вопрос: где рыба?

«Конечно, нужно подходить к тому, чтобы какая-то часть прибрежного рыболовства была в распоряжении субъекта, где могли бы работать маломерные суда и поставлять продукцию на берег, — считает Олег Кожемяко. — Это главное для портовых городов, для тех, кто живет у моря — видеть свежую рыбу».

По его мнению, такие задачи стоят как перед городскими властями (организация мест для сдачи уловов), так и перед Росрыболовством и государством.

«Если мы пойдем по этому пути, не думаю, что это что-то изменит в рамках тех квот, которые есть у компаний, не меняя систему и ни в коем случае ее не переделывая. Но выделите, содействуйте тому, чтобы был маломерный флот и была сдача на берег. Наверное, население бы более уважительно относилось к профессии. Это и здоровье, это и возможность по недорогой цене ее купить, потому что нужно сразу продать», — подчеркнул губернатор

Он выразил надежду, что «в нынешнее непростое время» государство быстрее сделает такие шаги.

Глава краевого заксобрания Александр Ролик тоже коснулся темы инвестквот. «Недавно по инициативе губернатора Приморского края мы вышли с законодательной инициативой в Государственную Думу о внесении изменений в федеральный закон о рыболовстве — в части регулирования вопросов предоставления и сохранения инвестиционных квот. Мы предложили ввести понятие возвратного лизинга, чтобы те предприятия, которые получили квоты под киль, могли в условиях высоких банковских ставок сохранить и предприятия, и суда, и фактически продолжали работать», — рассказал Александр Ролик.

Были вручены награды наиболее отличившимся работникам рыбного хозяйства, представителям отраслевых объединений. Так, заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Алексей Байталюк получил знак отличия Приморского края «Морская звезда», глава АРПП Георгий Мартынов и председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев — благодарственные письма регионального заксобрания. Завершилось мероприятие праздничным концертом.

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