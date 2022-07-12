Камчатка готовится останавливать сомнительную икру

В Камчатском крае проведут эксперимент по запрету на вывоз больших партий немаркированной икры авиатранспортом. В течение этой путины регион планирует отработать механизм контроля, отладить взаимодействие профильных структур.

Закон о трехлетнем эксперименте по ограничению провоза икры в авиабагаже принят Госдумой и одобрен Советом Федерации. Запрет должен начать действовать с 1 ноября 2022 г.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов дал поручение подготовиться к началу действия запрета. «Я предлагаю отработать в активную фазу этой путины взаимодействие всех вовлеченных сторон, пусть это будет еще перед вступившим в силу законопроектом, то есть не все действия будут носить императивно-законодательный характер, но я прошу это сделать», — заявил он.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки, до 20 июля должен быть отработан алгоритм с участием службы авиационной безопасности аэропорта, управления Россельхознадзора, исполнительных органов власти Камчатского края, сотрудников правоохранительных органов.

Комплекс мер, необходимый для реализации важного для края проекта, планируется презентовать на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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