Правила авиаперевозок икры прошли Госдуму

Государственная Дума приняла закон, в соответствии с которым объем перевозки красной икры с Камчатки по воздуху в багаже и ручной клади ограничивается 10 кг. Эксперимент будет действовать с 1 ноября 2022 г. по 1 августа 2025 г.

Документ рассмотрели в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 6 июля, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, ко второму чтению в законопроект внесли ряд поправок.

Эксперимент проведут с икрой непромышленного изготовления, то есть без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС. Один человек сможет вывозить с территории Камчатского края воздушным транспортом не более 10 кг такой продукции.

Правительство края должно будет ежегодно отчитываться о ходе и результатах эксперимента, направленного на борьбу с незаконным выловом. Население проинформируют о запрете через СМИ и другие каналы связи.

Необходимость введения таких мер неоднократно подчеркивали власти Камчатки, губернатор Владимир Солодов назвал вопрос икорного транзита «самой болевой точкой». Инициативу поддержали, в частности, курирующая рыбную отрасль вице-премьер Виктория Абрамченко и вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.

Проблема доставки браконьерской икры в самолетах под видом продукции для личных нужд характерна и для других регионов, отмечали в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

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