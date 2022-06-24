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Внедрение цифровой маркировки обсудили на конференции Fishnews Online

Вопросы цифровой маркировки не ушли с повестки дня

Внедрение цифровой маркировки потребует изменений на производствах. И сейчас, когда экономику и так «лихорадит», нужно особенно внимательно подойти к теме нововведений, отметили руководители ассоциаций рыбной отрасли на конференции Fishnews Online.

По информации отраслевого сообщества, Минпромторг вновь говорит об эксперименте по цифровой маркировке рыбных товаров в ближайшей перспективе. Речь пока идет о лососевой и осетровой икре, но со временем этот список может быть расширен.

О планах по внедрению маркировки в этом году представитель министерства сообщила и на выездном совещании, которое комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проводил в июне, рассказал председатель Рыбного союза Александр Панин.

Тема цифровой маркировки рыбных товаров и раньше вызывала много вопросов и сомнений. А в текущих экономических условиях к таким нововведениям требуется особенно осторожный подход. В том числе по той причине, что до сих пор нет четкого понимания: что дает маркировка производителям и потребителям, к каким дополнительным расходам для предприятий и покупателей может привести ее внедрение.

Нужно учитывать, что в рыбной промышленности предлагается множество самых разных изменений. Инвестиционные квоты на вылов, рыбные биржи, неожиданные требования о государственной экологической экспертизе в сфере рыболовства, пересмотр сбора за пользование водными биоресурсами, маркировка — и никто, похоже, комплексно не оценивает, как все эти перемены отразятся на себестоимости продукции, поделился наблюдениями президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

При этом в сфере рыбопереработки, ориентированной на конечного потребителя, до сих пор нет действенных мер государственной поддержки, не в первый раз акцентировал внимание Александр Панин.

В профессиональных объединениях сомневаются: не повторится ли с цифровой маркировкой та же ситуация, которая наблюдается с системой ветеринарной сертификации «Меркурий»: когда госорганы только готовили ее внедрение, говорилось, что вот оно, ключевое решение для полной прослеживаемости продукции. А теперь выясняется, что от предприятий потребуются новые расходы.

О том, что важно отслеживать эту тему и объективно оценивать последствия новых экспериментов для отрасли, заявили в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Ассоциации добытчиков лососей Камчатки, Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края, Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Объединения продолжат заниматься этим вопросом в том числе на площадке Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

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