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Вопрос с правом на добычу озвучил на заседании Общественного совета при Росрыболовстве член ОС, президент Ассоциации добытчиков краба Александр ДУПЛЯКОВ

Общественный совет спросит Минсельхоз и Росрыболовство об аукционах

Росрыболовство планирует в конце июля продать на торгах 100% квоты добычи в морских водах камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне. Однако возник вопрос: не потеряют ли покупатели как минимум половину объема, если в скором времени поменяется законодательство.

На один из важных аспектов предоставления права на добычу обратили внимание на заседании Общественного совета при Росрыболовстве 14 июля. Федеральное агентство намерено 28 июля провести аукцион по продаже долей квот добычи в морских водах. Один из лотов — 100-процентная доля квоты камчатского краба в Западно-Сахалинской подзоне. Начальная цена по нему составляет более 78 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Однако в связи с обсуждением законопроекта о втором этапе квот под инвестиции от профсообщества поступает вопрос: есть ли риски, что как минимум половина объемов уйдет затем на квоты вылова крабов в инвестиционных целях, рассказал президент Ассоциации добытчиков краба, член ОС Александр Дупляков.

Такой опыт уже был: в 2016 г. прошел аукцион по квотам на краба-стригуна опилио в Северном бассейне, а чуть больше чем через три года по этому же объекту власти вновь провели торги уже для распределения нового вида квот — добычи в инвестиционных целях.

Эта тема беспокоит людей, поэтому хотелось бы попросить общественный совет запросить позицию Росрыболовства, обратился к коллегам Александр Дупляков.

Совет поддержал идею: решено подготовить обращение по поводу аукционов в Министерство сельского хозяйства РФ и Росрыболовство.

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НазадМетки: крабросрыболовство
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