Денис Мантуров стал министром — вице-премьером

Президент подписал указ о назначении Дениса Мантурова заместителем председателя правительства. Этот статус он будет совмещать с должностью главы Минпромторга.

Должность заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли Владимир Путин ввел указом от 12 июля 2022 г. Премьер-министр Михаил Мишустин предложил Госдуме рассмотреть на новый пост кандидатуру Дениса Мантурова.

«Перед отечественной промышленностью стоит ответственная задача — не только удержать объемы выпуска продукции, но и в сжатые сроки обеспечить переход на собственное производство необходимых для страны товаров.

Сейчас, в условиях беспрецедентных санкций, требуется высокая скорость принятия решений и их дальнейшая реализация. Ведь отрасли подвержены влиянию различных ограничений и запретов. И нужно максимально гибко реагировать на текущую динамику», — прокомментировал Михаил Мишустин.

15 июля кандидатуру Дениса Мантурова согласовала Госдума, в этот же день указ о назначении подписал президент, сообщает корреспондент Fishnews.

Денис Мантуров возглавил Министерство промышленности и торговли в 2012 г. При нем началась реализация программы инвестиционных квот вылова, когда право на добычу предоставляется при условии строительства судна на российских верфях или берегового завода. Выступая в Госдуме при согласовании на должность вице-премьера, Денис Мантуров назвал в числе задач развитие судостроения. При этом, отвечая на вопрос о локализации при постройке рыболовного флота под квоты, он заявил, что пришлось столкнуться с проблемой отказа от поставок оборудования со стороны зарубежных партнеров. Для того чтобы обеспечить внутреннее производство, по словам Дениса Мантурова, необходим объем.

«Поэтому максимально нужно переходить на унификацию и серию по рыболовным судам. Мы такую работу ведем с агентством по рыболовному комплексу», - сказал он.

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