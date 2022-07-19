Денис Мантуров получил список новых обязанностей

Премьер Михаил Мишустин утвердил закрепление обязанностей за новым зампредом правительства Денисом Мантуровым. В новом статусе он будет курировать судостроение, обустройство госграницы и другие вопросы.

Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между своими заместителями. Новые полномочия, в частности, закреплены за Денисом Мантуровым, который теперь не только глава Минпромторга, но и вице-премьер.

В качестве вице-премьера Денис Мантуров будет отвечать за развитие промышленности, в том числе за реализацию отраслевых программ в сфере судостроения, авиации, радиоэлектроники, ракетно-космического и оборонного комплексов, атомной промышленности.

В ведение Дениса Мантурова также поступают вопросы госполитики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обустройства государственной границы, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

В должности заместителя председателя правительства — министра промышленности и торговли Денис Мантуров будет координировать в части вопросов деятельность Ростехнадзора, Росстандарта, Федерального медико-биологического агентства, Росатома и Роскосмоса.

Также за Денисом Мантуровым закреплена обязанность курировать социально-экономическое развитие промышленно ориентированного Уральского федерального округа.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews