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Ученые рассказали о результатах исследований преданадромной горбуши. Фото пресс-службы ТИНРО

Горбуша хорошо отъелась за зиму

Специалисты по итогам научных съемок указывают на увеличение биомассы преданадромной горбуши по сравнению с предыдущими четными годами. Отмечена и прибавка по среднему весу отдельного экземпляра.

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО рассказали об итогах комплексных исследований в северо-западной части Тихого океана. Работы проводились на научно-исследовательском судне «ТИНРО». В ходе рейса были выполнены траловые, гидроакустические, гидрологические съемки на акватории свыше 1 млн кв. км.

Как и в предыдущие годы, летом 2022 г. в южных и юго-восточных районах съемки были обнаружены плотные скопления дальневосточной сардины (иваси). Ее оцененная гидроакустическим способом биомасса составила 3 млн тонн. Учтенные объемы скумбрии были ниже, чем в прошлом году, поскольку основная часть этой рыбы еще не зашла в российские воды.

Также заметной была доля минтая, которого в прикурильских районах съемки было учтено 123 тыс. тонн, что составляет 5,1% от биомассы нектона, — рассказали Fishnews в пресс-службе филиала. — Впервые уловы минтая отмечались вдоль всей Курильской гряды, не концентрируясь только в Южно-Курильском районе, что объясняется особенностями океанологических условий».

Среди головоногих моллюсков традиционно высокую численность и биомассу во время съемки демонстрировал северный кальмар. Молоди и взрослых особей учтено более 2 млрд экземпляров и 124 тыс. тонн, отметили в ТИНРО.

Учтенный уровень биомассы преданадромной горбуши — 485 тыс. тонн — оказался выше среднемноголетних оценок ее обилия в четные годы за период с 2010 по 2020 гг. Исходя из анализа структуры уловов, съемки охватили большую часть мигрирующей на нерест охотоморской горбуши. Во всех обследованных районах доминировали рыбы с размерами 40–46 см.

По данным биологического анализа, средняя длина горбуши составила 43,1 см, а средний вес — 1,024 кг. Для сравнения: за период с 2016 по 2021 гг. средняя навеска горбуши составляла от 0,840 до 0,980 кг.

«Это говорит о благоприятных условиях для нагула в океане в зимний период, что также было отмечено в ходе зимне-весенних съемок на НИС «ТИНРО» в восточной и центральной частях Тихого океана», — резюмировали специалисты.

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