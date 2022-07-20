Жителям Поморья изменят условия лова горбуши

В Архангельской области с сентября можно будет добывать горбушу на побережье Белого моря вне рыболовных участков. Вести такую рыбалку разрешат для личного потребления и в пределах суточных лимитов.

С 1 сентября вступят в силу изменения в правила рыболовства для Северного бассейна. Поправки коснулись и любительской горбушовой рыбалки.

Долгое время этого лосося можно было ловить только на рыболовных участках по путевкам. Однако в прошлом году жители Мезенского района обратились к губернатору с просьбой сделать разрешенным лов горбуши для личного потребления.

Впервые этот вопрос власти области подняли на заседании Северного научно-промыслового совета в декабре 2021 г. Затем было направлено обращение в Росрыболовство и проведена работа по внесению соответствующих изменений в правила.

С сентября этого года горбушу можно будет ловить вне рыболовных участков на побережье Белого моря, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Суммарная суточная норма добычи в Белом море для всех видов водных биоресурсов, включая горбушу, составляет не более 50 кг, напомнили в пресс-службе. При этом гражданам, зарегистрированным по месту жительства в сельских прибрежных населенных пунктах Архангельской области, разрешено ловить одностенными ставными сетями общей длиной не более 50 м и высотой не более 3 м с размером (шагом) ячеи от 16 до 36 мм. А также сетными ловушками разного типа и конструкций в количестве не более одной штуки на человека.

Областное правительство обращает внимание: все сетные орудия лова должны быть зарегистрированы и поставлены на учет в региональном отделе рыбоохраны Североморского теруправления Росрыболовства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews