Жителям Поморья изменят условия лова горбуши
В Архангельской области с сентября можно будет добывать горбушу на побережье Белого моря вне рыболовных участков. Вести такую рыбалку разрешат для личного потребления и в пределах суточных лимитов.
С 1 сентября вступят в силу изменения в правила рыболовства для Северного бассейна. Поправки коснулись и любительской горбушовой рыбалки.
Долгое время этого лосося можно было ловить только на рыболовных участках по путевкам. Однако в прошлом году жители Мезенского района обратились к губернатору с просьбой сделать разрешенным лов горбуши для личного потребления.
Впервые этот вопрос власти области подняли на заседании Северного научно-промыслового совета в декабре 2021 г. Затем было направлено обращение в Росрыболовство и проведена работа по внесению соответствующих изменений в правила.
С сентября этого года горбушу можно будет ловить вне рыболовных участков на побережье Белого моря, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.
Суммарная суточная норма добычи в Белом море для всех видов водных биоресурсов, включая горбушу, составляет не более 50 кг, напомнили в пресс-службе. При этом гражданам, зарегистрированным по месту жительства в сельских прибрежных населенных пунктах Архангельской области, разрешено ловить одностенными ставными сетями общей длиной не более 50 м и высотой не более 3 м с размером (шагом) ячеи от 16 до 36 мм. А также сетными ловушками разного типа и конструкций в количестве не более одной штуки на человека.
Областное правительство обращает внимание: все сетные орудия лова должны быть зарегистрированы и поставлены на учет в региональном отделе рыбоохраны Североморского теруправления Росрыболовства.
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