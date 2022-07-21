Россельхознадзор официально будет обследовать предприятия для экспорта

Правительство закрепило за Россельхознадзором полномочия по обследованию предприятий для поставок в другие страны. Закон, призванный обеспечить прозрачность проверки объектов для экспорта, вступит в силу в следующем году. В связи с этим и меняется функционал федеральной службы.

Изменения в положение о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору предусматривает постановление правительства от 20 июля 2022 г. № 1304.

Как сообщает корреспондент Fishnews, за Россельхознадзором закрепляются функции по обследованию объектов, связанных с выращиванием и содержанием животных, производством, хранением подлежащих ветконтролю товаров, вывозимых в государства-импортеры за пределами ЕАЭС, переработкой таких товаров.

Ведомство также должно размещать на своем сайте ветеринарные требования государства-импортера, информацию о признании государствами-импортерами требований России.

Новые полномочия у федеральной службы появятся с марта 2023 г. — с этого времени вступают в силу изменения закона о ветеринарии, регламентирующие обследование объектов по производству подконтрольных товаров для экспорта.

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