АСРФ получила MSC-сертификат на минтай Восточного Сахалина

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота подтвердила устойчивость добычи минтая в еще одном районе Дальневосточного бассейна. В зону действия MSC-сертификата добавлена Восточно-Сахалинская подзона.

В июле Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) получила сертификат, подтверждающий соответствие тралового промысла минтая в Восточно-Сахалинской подзоне стандартам устойчивого рыболовства Морского попечительского совета (MSC).

С начала года это уже третий район добычи минтая предприятиями — участниками ассоциации, который успешно прошел MSC-сертификацию, сообщили Fishnews в пресс-службе АСРФ. Ранее объединение подтвердило соблюдение требований к устойчивому рыболовству на промысле минтая в Охотском и Беринговом морях.

Кроме того, АСРФ продолжает процесс сертификации промысла минтая в акваториях Восточной Камчатки и Северных Курил.

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