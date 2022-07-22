Камчатка строит «рыбные» планы на Севморпуть

Северный морской путь способен стать альтернативой Владивостоку в поставках рыбы на внутренний рынок, отметили на профильной сессии ВЭФ. Росатом обещает сделать такие перевозки регулярными, причем по себестоимости для отправителей.

Перспективы круглогодичной навигации по Северному морскому пути, в том числе использование этого маршрута для вывоза рыбы, обсудили участники выездной сессии Восточного экономического форума в Петропавловске-Камчатском.

Не углеродом единым

Как сообщает корреспондент Fishnews, в качестве ключевых грузоотправителей на встрече выступали представители энергетических и горно-металлургического гигантов — «НОВАТЭКа», «Норильского никеля», «Газпром нефти». По данным Минвостокразвития, им принадлежит львиная доля в текущем и перспективном грузообороте.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что тональность в круглогодичном функционировании СМП, безусловно, задают мегапроекты этих предприятий с перспективной консолидированной грузовой базой в 200 млн тонн.

В то же время, подчеркнул глава региона, необходимо «доформулировать и доопределить операторов этого процесса». По мнению Владимира Солодова, значимость каждого из представленных на сессии регионов (Камчатка, Чукотский автономный округ, Сахалинская, Мурманская и Архангельская области) для Севморпути не подлежит сомнению.

«А каково значение Северного морского пути для этих регионов? Ответ не столько очевидный, как кажется. И чтобы он стал очевидным, нужно, чтобы заработали механизмы: северный завоз на основе Северного морского пути, перевозка водных биоресурсов, перевозка специфической продукции, которая есть в каждом регионе», — подчеркнул губернатор.

Альтернатива традиционным маршрутам

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын напомнил, что нерегулярные попытки вывоза водных биоресурсов из края по Севморпути неоднократно предпринимались ранее на протяжении более чем десяти лет.

«С чем мы столкнулись в первую очередь? Это цена. В принципе то, что и сейчас осталось неизменным и влияет на принятие решений о поставке рыбы Севморпутем. Когда мы начали поставлять рыбу, цена за тонну леса-кругляка составляла 118 рублей. Тонна нефтепродуктов стоила примерно 550 рублей. Тонна рыбы, которая не была учтена как перспективная для поставки по Севморпути, обходилась в 1018 рублей. Это сильно повлияло на решимость наших предприятий», — привел данные Владимир Галицын.

Он отметил, что при использовании традиционного маршрута через «бутылочное горлышко» Владивостока камчатские рыбаки вынуждены переплачивать за перевозки и снижать стоимость продукции.

«Были предприняты попытки каким-то образом уладить ситуацию со строительством холодильников во Владивостоке, но воз и ныне там. Что-то построено, но это все равно не те объемы, которые, например, существуют в той же Корее», — указал руководитель отраслевого объединения.

Поэтому необходимо рассматривать Северный морской путь как будущую альтернативу Владивостоку и Находке, считает глава ассоциации.

Обещают везти по себестоимости

Специальный представитель ГК «Росатом» по вопросам развития Арктики, заместитель председателя Государственной комиссии по вопросам развития Арктики Владимир Панов заявил, что, начиная с текущего года, перевозки продукции из водных биоресурсов на лихтеровозе «Севморпуть» становятся регулярными.

Он подчеркнул, что грузоотправителям будет предложена перевозка по себестоимости каждого контейнера, идущего с запада на восток и наоборот. «Созданы условия, когда перевозка идет именно по прямой себестоимости. То есть если раньше нельзя было найти ни одно судно, которое готово взять три-четыре-пять контейнеров, то на сегодняшний день это реальность», — сказал Владимир Панов.

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