Кета дала богатое пополнение

В ходе рейса научно-исследовательского судна «ТИНРО» ученые оценили численность и биомассу кеты. Этим летом они составили 128 млн экземпляров и 135 тыс. тонн соответственно.

Оценки биомассы кеты охотоморского бассейна в период с 2010 по 2021 гг. составляли от 64 тыс. до 145 тыс. тонн, отметил начальник экспедиции Александр Старовойтов. Напомним, в ходе осенних съемок прошлого года было учтено необычайно большое количество сеголеток кеты — 1,2 млрд экземпляров. Это максимум за весь период наблюдений с 1998 г.

«Летняя съемка подтверждает высокую численность пополнения в 2021 году. Такой уровень должен обеспечить высокие подходы кеты в бассейн Охотского моря в 2024 и 2025 годах», — сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО.

По словам ученых, высокая выживаемость кеты может быть связана с благоприятными естественными условиями для развития во все периоды — эстуарный, прибрежный и морской. Дифференциация лососей после анализа генетических маркеров и отолитов позволит оценить вклад искусственного воспроизводства в этот ожидаемый высокий возврат 2021-2025 гг.

В ТИНРО напомнили, что работы по отолитному маркированию проводятся на лососевых рыбоводных заводах Сахалинской области — в рамках программы по оценке эффективности работы ЛРЗ и воздействию на окружающую среду.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews