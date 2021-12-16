Ученые оценили рыбные запасы Дальнего Востока

В Тихоокеанском филиале ВНИРО подвели итоги рейсов двух научно-исследовательских судов. Они выполнили комплексные эпипелагические съемки в Курильском районе северо-западной части Тихого океана, Беринговом и Охотском морях.

Иваси и скумбрия

Начальник рейса на судне «ТИНРО», ведущий научный сотрудник Александр Старовойтов напомнил, что одной из главных задач экспедиции были поиск и оконтуривание скоплений японской скумбрии и дальневосточной сардины (иваси). С середины августа по середину сентября в пределах Южно-Курильской и Северо-Курильской зон НИС обследовало акваторию суммарной площадью около 500 тыс. кв. км. Учтенные численность и биомасса всех гидробионтов в верхней эпипелагиали составили 85,3 млрд экземпляров и 4,97 млн тонн соответственно.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, высокие оценки численности рыбам обеспечили дальневосточная сардина — 52,5 млрд экземпляров и японская скумбрия — 6,31 млрд экземпляров. Численность сардины соответствует оценкам прошлого года, в то время как ее биомасса составила порядка 3,4 млн тонн — в 1,5 раза больше учтенного в 2020 г. объема.

Среди мезопелагических рыб выделялся японский нотоскопел, из головоногих моллюсков высокую численность имели кальмар-светлячок и тихоокеанский кальмар.

Ученые подробно анализировали океанологические условия, влияющие на формирование скоплений сардины, скумбрии и сайры. Были выявлены районы сосредоточения крупных скоплений иваси в юго-западной части акватории съемок и севернее в непосредственной близости от градиентных температурных зон Средних Курил, где уловы составляли 6,5-8 тонн за стандартное часовое траление. 79% уловов сардины приходилось на рыб с длиной 18-21 см (аналогично размерному составу в начале лета).

Все основные скопления скумбрии были зарегистрированы восточнее фронта Ойясио, где в зоне смешения происходил нагул. Температура водных масс, при которой отмечались повышенные концентрации скумбрии, составляла 13-17°С. В этом году самой многочисленной группой была скумбрия длиной 25 см и средней массой 211 г., отметили специалисты.

Полученные материалы оперативно использовались для составления краткосрочных прогнозов на пелагической путине.

Нектон Берингова моря

Осеннюю траловую съемку в западной части Берингова моря и сопредельных тихоокеанских водах Командорских островов выполнили научно-исследовательские суда «ТИНРО» и «Профессор Кагановский» в период с 16 сентября по 2 октября. Площадь обследованной акватории в сумме составила 659 тыс. кв.км.

Численность и биомасса нектона и макропланктона в верхней эпипелагиали оценены в 51 млрд экземпляров и 2,6 млн тонн соответственно. Основу биомассы составляли лососи (32%), минтай (26%), сельдь (19%).

Лососи Берингова моря

Из тралений, выполненных в беринговоморских водах у границы исключительной экономзоны РФ и в водах залива Анадырский, стало очевидно, что широкого и повсеместного распространения посткатодромной горбуши, которое наблюдается при ее высокой численности, ожидать не следует.

Дальнейшие съемки показали, что скат горбуши был средним. Учетная численность сеголеток горбуши по результатам траловой съемки оценена в 166 млн экземпляров, а биомасса – в 14,5 тыс. тонн, рассказали в ТИНРО.

Нектон Охотского моря

Основу численности эпипелагического сообщества нектона Охотского моря формировали рыбы — 38,6 млрд экземпляров. Это соответствовало 95% от суммарной численности нектона и медуз. По количеству первое место занимали сеголетки минтая — 9,1 млрд экземпляров.

Ученые обратили внимание, что оцененная по итогам съемки биомасса дальневосточной сардины (иваси) достигла 640 тыс. тонн при численности 6,8 млрд экземпляров. Это позволяет говорить о начале ее масштабной экспансии в южную часть Охотского моря.

Лососи Охотского моря

В Охотском море удалось максимально охватить скопления горбуши. По итогам исследований суммарная численность сеголеток в Охотском море была оценена примерно в 1,3 млрд экземпляров, из которых 80% было отмечено в центральной части моря.

Численность уходящей на нагул горбуши позволяет предварительно ожидать средних подходов в 2022 г. в бассейн Охотского моря.

В Охотском море впервые была сделана работа двумя судами, подчеркнули в филиале. Это позволило выполнить дифференцированный учет численности стад горбуши — юго-восточной, северного побережий и западно-камчатской. Данные учтут при подготовке прогнозов вылова по регионам.

Осенью 2021 г. сеголетки кеты встречались повсеместно на обследованной акватории Охотского моря. Их численность превысила 1,2 млрд экземпляров, что является чрезвычайно высоким значением.

По мнению ученых, большой вклад в увеличение запаса вносит кета заводского происхождения. В рамках программы по оценке потенциала лососеводства на Курильских островах в 2022 г. планируется новый этап работ по отолитному маркированию. Это позволит в дальнейшем определить долю кеты искусственного происхождения.

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