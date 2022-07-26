Максим Козлов: Для Сахалина и Курил рыбная отрасль — жизненно важна

Региональные парламенты в прибрежных регионах обязательно должны участвовать в решении проблем рыбной отрасли, уверен президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат региональной думы Максим Козлов.

Пять лет назад рыбопромышленники Сахалинской области решили создать единую ассоциацию. С момента образования объединением руководит Максим Козлов. С 2018 г. он также работает в качестве депутата Сахалинской областной думы, поднимая на площадке регионального парламента и вопросы рыбной отрасли.

«Да, в основном законодательство формируется на федеральном уровне. Но и Сахалинская областная дума, законодательные органы других регионов могут высказывать свою позицию. И ее уже должны учитывать в Государственной Думе и в Совете Федерации. Мы заявляли о своей позиции по всем важным вопросам, затрагивающим работу наших рыбаков. Кроме того, на законопроекты, которые рассматриваются в Госдуме, собираются отзывы в регионах. И очень важно отслеживать новшества (а их очень много) и не давать проходить инициативам, которые способны губительно отразиться на экономике нашей области», — заявил Максим Козлов в интервью Fishnews.

Сейчас у всех в отрасли на слуху законопроект, меняющий принципы доступа предприятий к промыслу рыбы и других объектов. «Для рыбной отрасли предлагаются революционные изменения. Их объясняют необходимостью привлечения инвестиций в рыбное хозяйство, строительство новых судов и других мощностей. Но на вопрос, что будет с конкретными малыми и средними предприятиями, с прибрежными территориями, мы так ответа и не получили», — обратил внимание руководитель АРСО.

Отраслевое сообщество предлагало подвести итоги первого этапа тех изменений, которые уже произошли в сфере предоставления права на промысел. «Посмотреть, что за флот будет построен, насколько он будет эффективен. К чему ведут инвестквоты, аукционы, как они отражаются на экономике предприятий, на регионах. Но на федеральном уровне законопроект о втором этапе все равно продолжают двигать к принятию. Санкции, перестройки на рынках не остановили этот процесс», — обрисовал ситуацию Максим Козлов.

В ассоциацию обращаются рыбопромышленные предприятия: их тревожит будущее, беспокоит, смогут ли они работать дальше, сообщил президент АРСО.

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