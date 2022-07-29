РРПК поддержит баскетболистов Приморья

Русская рыбопромышленная компания стала генеральным спонсором баскетбольного клуба «Динамо». Этот коллектив из Приморского края выступает в отечественной Суперлиге.

Решение о спонсорстве было принято на заседании попечительского совета Приморского спортивного общества «Динамо» при участии губернатора Олега Кожемяко, сообщили Fishnews в пресс-службе компании.

«РРПК поддерживает множество проектов, содействующих развитию региона: здравоохранение, экологические инициативы, поддержка ветеранов и образовательных учреждений. Надеемся, что наше партнерство с баскетбольным клубом «Динамо» позволит не только сфокусироваться на спортивных достижениях и победах в новом сезоне, но и на развитии спортивного духа и гордости за приморскую команду и свой регион», — отметила генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Ольга Наумова.

«Команда начнет свой второй сезон на профессиональном уровне. В дебютном выступлении мы делали ставку на воспитанников приморской школы баскетбола, но сегодня благодаря поддержке РРПК мы стали способны к формированию профессионального боевого коллектива. Команды из Владивостока всегда были самобытны и нацелены на результат, в этом мы очень похожи с нашим генеральным спонсором», — обратил внимание управляющий спортивного общества «Динамо» Эдуард Сандлер.

В наступающем сезоне команда будет играть в мужском чемпионате России среди шестнадцати команд Суперлиги, а также в кубке России начиная с 1/16 финала.

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