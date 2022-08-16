Новости
Промысел минтая на Дальнем Востоке. Фото предоставлено пресс-службой «Океанрыбфлота»

АДМ предлагает устранить противоречия в правилах рыболовства

Ассоциация добытчиков минтая предложила ряд важных изменений к проекту поправок в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Речь идет об устранении юридической коллизии при учете рыбной продукции и исключении невыполнимого требования по фиксации прилова в килограммах.

Проект изменений бассейновых правил рыболовства подготовил Минсельхоз. Эти поправки будут вноситься уже в новые правила, начинающие действовать с 1 сентября. Ассоциация добытчиков минтая в рамках процедуры общественного обсуждения подготовила заключение на проект. Направленные в Минсельхоз предложения, по мнению объединения, позволят снизить излишнюю административную нагрузку на рыбаков.

В частности, указано, что складывается негативная правоприменительная практика подпунктов 22.4 и 22.5 пункта 22 действующих правил рыболовства. Это связано с их разным толкованием пользователями водных биоресурсов и контролирующими органами, сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ.

Так, в соответствии с подпунктом 22.4 запрещается вести учет и представлять сведения о добыче с искажением фактических размеров улова.

«При этом допускается отклонение в пределах 5% от предварительно заявленного капитаном судна веса улова каждого вида ВБР и (или) рыбной продукции из уловов, находящихся на борту. В случае выявления отклонения необходимо внести корректировки в промысловый, технологический журналы и таможенную декларацию не позднее двенадцати часов после окончания их выгрузки/перегрузки с уведомлением соответствующих контролирующих органов. Одновременно с этим подпунктом 22.5 запрещается иметь на борту судов неучтенные в промысловом и технологическом журнале ВБР», — рассказал президент ассоциации Алексей Буглак.

По его словам, на практике происходит нестыковка требований этих двух положений.

Не учитывается и то, что вся продукция выработана из легального сырья, добытого на основании действующего разрешения и в пределах выделенной квоты. В результате сформировалась соответствующая судебная практика, подтверждающая позицию контролирующих органов, обратили внимание в отраслевом объединении.

АДМ ранее направляла запрос госрегуляторам с просьбой разъяснить применение «неоднозначных» пунктов. Из ответов Минсельхоза и Росрыболовства следует, что определенное процентное отклонение веса (с последующей его корректировкой) любой продукции из водных биоресурсов, не перечисленных в качестве исключения, разрешено. По мнению ассоциации, это должно быть четко прописано в правилах рыболовства.

Еще одно замечание АДМ касается требования вносить сведения о величине прилова молоди в килограммах в промысловый журнал. Это невозможно реализовать на рыбодобывающих судах, подчеркнули в отраслевом объединении. Отмечено, что в правилах рыболовства отсутствует понятие или норма, выраженные в килограммах и связанные с приловом молоди, поэтому неясны цели введения необходимости учета прилова молоди в килограммах. При этом процедура определения процентного содержания прилова молоди за одно траление наработана, применяется на судах и инспекторами пограничных органов.

«Чтобы определить точный вес прилова молоди в килограммах, необходимо будет отсортировать всю рыбу и организовать отдельное производство из рыб непромысловых размеров», — отметил Алексей Буглак.

Кроме того, ассоциация предлагает гармонизировать правила с законом о рыболовстве и техрегламентом ЕАЭС о безопасности рыбы и рыбной продукции и использовать понятие «рыбная продукция». Также АДМ считает важным дополнить наименования районов промысла цифровыми обозначениями — как в разрешениях на вылов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: адмросрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Для Сахалина и Курил рыбная отрасль — жизненно важна

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Рынку не нужны искусственные ограничения

Капитан краболова-живовоза «Атлантик» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Капитан краболова-живовоза «Атлантик»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Рыбаков надо воспитывать с юности

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края Татьяна МИХАЙЛОВА

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края

Татьяна МИХАЙЛОВА

Мы — за широкую дискуссию

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана ЛИСИЕНКО. Фото - Ксении ГРИБОВОЙ.

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза

Светлана ЛИСИЕНКО

Реалии отрасли требуют комплексного подхода к подготовке управленцев

Все материалы

Крупным планом

В общем обороте рыбохозяйственной отрасли 30% занимает продукция, предназначенная для конечного потребителя.

Рыбопереработка хочет стать заметнее

В цеху «Навады»

RMPG — Навада: актуальные акценты в рыбопереработке

Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть

Морские горизонты для школьников Заполярья

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.