АДМ предлагает устранить противоречия в правилах рыболовства

Ассоциация добытчиков минтая предложила ряд важных изменений к проекту поправок в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Речь идет об устранении юридической коллизии при учете рыбной продукции и исключении невыполнимого требования по фиксации прилова в килограммах.

Проект изменений бассейновых правил рыболовства подготовил Минсельхоз. Эти поправки будут вноситься уже в новые правила, начинающие действовать с 1 сентября. Ассоциация добытчиков минтая в рамках процедуры общественного обсуждения подготовила заключение на проект. Направленные в Минсельхоз предложения, по мнению объединения, позволят снизить излишнюю административную нагрузку на рыбаков.

В частности, указано, что складывается негативная правоприменительная практика подпунктов 22.4 и 22.5 пункта 22 действующих правил рыболовства. Это связано с их разным толкованием пользователями водных биоресурсов и контролирующими органами, сообщили Fishnews в пресс-службе АДМ.

Так, в соответствии с подпунктом 22.4 запрещается вести учет и представлять сведения о добыче с искажением фактических размеров улова.

«При этом допускается отклонение в пределах 5% от предварительно заявленного капитаном судна веса улова каждого вида ВБР и (или) рыбной продукции из уловов, находящихся на борту. В случае выявления отклонения необходимо внести корректировки в промысловый, технологический журналы и таможенную декларацию не позднее двенадцати часов после окончания их выгрузки/перегрузки с уведомлением соответствующих контролирующих органов. Одновременно с этим подпунктом 22.5 запрещается иметь на борту судов неучтенные в промысловом и технологическом журнале ВБР», — рассказал президент ассоциации Алексей Буглак.

По его словам, на практике происходит нестыковка требований этих двух положений.

Не учитывается и то, что вся продукция выработана из легального сырья, добытого на основании действующего разрешения и в пределах выделенной квоты. В результате сформировалась соответствующая судебная практика, подтверждающая позицию контролирующих органов, обратили внимание в отраслевом объединении.

АДМ ранее направляла запрос госрегуляторам с просьбой разъяснить применение «неоднозначных» пунктов. Из ответов Минсельхоза и Росрыболовства следует, что определенное процентное отклонение веса (с последующей его корректировкой) любой продукции из водных биоресурсов, не перечисленных в качестве исключения, разрешено. По мнению ассоциации, это должно быть четко прописано в правилах рыболовства.

Еще одно замечание АДМ касается требования вносить сведения о величине прилова молоди в килограммах в промысловый журнал. Это невозможно реализовать на рыбодобывающих судах, подчеркнули в отраслевом объединении. Отмечено, что в правилах рыболовства отсутствует понятие или норма, выраженные в килограммах и связанные с приловом молоди, поэтому неясны цели введения необходимости учета прилова молоди в килограммах. При этом процедура определения процентного содержания прилова молоди за одно траление наработана, применяется на судах и инспекторами пограничных органов.

«Чтобы определить точный вес прилова молоди в килограммах, необходимо будет отсортировать всю рыбу и организовать отдельное производство из рыб непромысловых размеров», — отметил Алексей Буглак.

Кроме того, ассоциация предлагает гармонизировать правила с законом о рыболовстве и техрегламентом ЕАЭС о безопасности рыбы и рыбной продукции и использовать понятие «рыбная продукция». Также АДМ считает важным дополнить наименования районов промысла цифровыми обозначениями — как в разрешениях на вылов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews