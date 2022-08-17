Георгий Мартынов: Хотели бы обратить внимание государства на поддержку автоперевозок рыбы

Отраслевое сообщество отслеживает инициативы по биржевым торгам рыбопродукцией, по этой теме много вопросов, прокомментировал инициативу ФАС по субсидиям для перевозок такого товара президент АРПП Георгий Мартынов. Он отметил, что есть и другие направления транспортировки, которым нужна господдержка.

Федеральная антимонопольная служба предлагает субсидировать транспортировку по железной дороге рыбной продукции, приобретенной на бирже. Таким образом ведомство хочет стимулировать использование биржевых торгов для реализации продукции из водных биоресурсов.

Жизнеспособность механизма биржи для продажи рыбы всегда вызывала множество вопросов, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Именно поэтому отраслевое сообщество всегда призывало аккуратно подходить к установлению требований по такой реализации, подчеркнул собеседник Fishnews.

Инструмент субсидирования внедрен для перевозок минтая и минтаевой продукции по железной дороге с Дальнего Востока в другие регионы страны. Говорилось о планах распространить такую поддержку и на другие виды рыбы и другие маршруты. Очень важно также рассмотреть возможность субсидий для доставки рыбной продукции автомобильным транспортом, заявил руководитель АРПП. Автоперевозки развиваются, президент дал поручение по строительству дорог, напомнил Георгий Мартынов. Такая господдержка помогла бы поставкам рыбы на внутренний рынок. С инициативой по субсидиям для автоперевозок глава ассоциации ранее выступил на площадке Совета Федерации.

При этом если на государственном уровне среди приоритетов остается снижение цены на продукцию из водных биоресурсов, то тут надо серьезно подумать, прежде чем вводить квотные аукционы, резюмировал руководитель АРПП.

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