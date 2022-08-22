ВЭФ-2022: Что в программе

Организаторы опубликовали расширенную деловую программу Восточного экономического форума. Сессия по вопросам рыбной отрасли включена в расписание под названием «Рыба и марикультура: новые горизонты».

ВЭФ будет проходить в Приморье с 5 по 8 сентября. Предстоящий форум станет седьмым, главная тема - «На пути к многополярному миру». Расширенная деловая программа размещена на сайте форума.

Сессии в рамках деловой программы ВЭФ-2022 разделены на шесть тематических блоков: «Место России в мировой структуре: алмаз кристаллизуется под давлением», «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей», «Финансовые рынки: что сохраняет стоимость при утрате доверия?», «Создаем новое качество жизни для людей», «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» и «Патриотизм на смену толерантности». Ключевым мероприятием станет пленарное заседание, рассказали в пресс-службе Фонда «Росконгресс».

Сессия посвященная рыбной отрасли, включена в блок «Мировое разделение труда: отказ от старых и создание новых связей», сообщает корреспондент Fishnews. В описании мероприятия озвучены следующие вопросы для рассмотрения: «Что необходимо сделать для обеспечения доступного ценообразования, широкого ассортимента, высокого качества продукции на прилавках торговых точек, в меню ресторанов и точек быстрого питания? Как развивать культуру потребления рыбы среди молодого поколения, а также максимально заместить ввозимую импортную продукцию? Как снизить долю теневого рынка продукции из нелегально добытых водных биоресурсов? Каковы возможности создания надежных «торговых мостов» с новыми экспортными рынками?» Говорится в «легенде» сессии и о необходимости адаптировать механизм инвестквот к сложившимся реалиям. Дата, время проведения и список спикеров сессии пока не указаны.

Ранее в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики сообщили, что на ВЭФ будут представлены результаты исследования, призванного помочь повысить потребление рыбы и морепродуктов среди россиян: этой тематикой совместно занимаются Рыбный союз и КРДВ. В рамках подготовки к предстоящей экспертной сессии в августе прошел специальный круглый стол.

Также в программе Восточного экономического форума заявлены, например, сессии, посвященные отечественному судостроению — «Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Судостроение» и запуску преференциального режима на Курильских островах — «Уникальные Курилы: инвестиционные возможности».

Напомним, что в прошлом году на ВЭФ Росрыболовство представило конфигурацию второго этапа квот под инвестиции.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews