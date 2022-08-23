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Cначала цифровую маркировку опробуют на лососевой и осетровой икре

Минпромторг ссылается на бесплатность эксперимента по маркировке

Эксперимент по маркировке не приведет к дополнительным затратам участников оборота, прокомментировали в Минпромторге планы по снабжению цифровой меткой икры. Оценки по обязательному внедрению маркирования ведомство в своем сообщении не приводит.

Министерство промышленности и торговли разместило проект постановления правительства об эксперименте по цифровой маркировке рыбной продукции. Тестировать систему планируется с 1 ноября 2022 г. по 31 августа 2023 г.: сначала цифровую маркировку опробуют на лососевой и осетровой икре, хотя в январе ведомство предлагало более широкий список, сообщает корреспондент Fishnews.

«В ходе проведения эксперимента участники оборота икры смогут апробировать все необходимые для маркировки технологические и бизнес-процессы, а также подобрать оптимальные способы работы с маркированной продукцией в индивидуальном порядке для каждого предприятия», — заявил Минпромторг в своем телеграм-канале.

При этом в ведомстве указывают, что эксперимент не повлечет дополнительных затрат участников оборота: участие является добровольным и бесплатным (плата за код маркировки не взимается), а оборудование для тестирования на время эксперимента предоставляется оператором на безвозмездной основе.

В отраслевом сообществе между тем ранее обращали внимание на риски роста затрат производителей после того, как система станет обязательной (как показывает опыт с другими категориями товаров, цифровая маркировка затем из эксперимента превращается в требование). Пояснительной записки к проекту, подготовленному Минпромторгом, к моменту подготовки материала не прилагалось.

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