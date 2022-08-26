Депутаты хотят внимательнее подойти к вопросу квот

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики хочет участвовать в рассмотрении законопроекта о перераспределении квот вылова в качестве соисполнителя. Ожидаемые эффекты, о которых говорят разработчики изменений, не совпадают с оценками, которые дают в регионах, обратил внимание председатель комитета Николай Харитонов.

Думский комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики выразил готовность активнее участвовать в обсуждении важнейшего для рыбной отрасли вопроса о принципах распределения квот. Проект закона, который в июле внесло в Госдуму правительство, предусматривает изменение системы — второй этап инвестквот и аукционов.

«На территорию, которая находится в зоне ответственности нашего комитета, приходится более 80% отраслевого производства. В этой связи считаю принципиально важным участие в работе над этим законопроектом нашего комитета, комитета Государственной Думы по развитию Дальнего Востока и Арктики, в качестве комитета-соисполнителя», — подчеркнул председатель комитета Николай Харитонов на совещании, которое проводил его коллега по Госдуме, глава комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин.

Ожидаемые результаты изменения законодательства, о которых заявлено в пояснительной записке к законопроекту, «несколько не совпадает с видением этого эффекта руководством дальневосточных регионов», отметил Николай Харитонов.

Он рассказал об обращениях губернаторов Магаданской, Сахалинской областей, Камчатского края: главы регионов указывали на риски новых реформ, в том числе для социальной сферы, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы считаем, что нужно дать всестороннюю оценку реализации первого этапа с корректировкой негативных эффектов, организовать широкую профессиональную дискуссию с участием всех прибрежных регионов Дальнего Востока и Севера», — заявил Николай Харитонов.

Он также сослался на оценки крабовых аукционов, которые уже дала в прошлом году Счетная палата, на позиции ВАРПЭ, «ОПОРЫ России», Российский союз промышленников и предпринимателей.

«Нужно исходить из современных реалий и подумать о том, как создавать условия для того, чтобы люди не уезжали, а оставались жить и работать на Севере и Дальнем Востоке», — акцентировал внимание на социальном аспекте депутат.

Он заявил, что поддерживает идею проведения парламентских слушаний по изменениям федерального закона о рыболовстве.

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