Споры вокруг инвестквот пошли на новый виток

Комитет ГД по аграрным вопросам поддержал идею обсудить резонансные предложения по второму этапу инвестквот и квотным аукционам на парламентских слушаниях. Мероприятие планируется провести между первым и вторым чтением законопроекта в Госдуме.

Совещание по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционам для крабов и других ценных объектов промысла прошло в комитете ГД по аграрным вопросам 25 августа. Встреча еще раз показала степень накала дискуссии между сторонниками и противникам нововведений, сообщает корреспондент Fishnews. По словам председателя комитета Владимира Кашина, желающих высказаться по этой проблеме оказалось 40 человек — больше, чем позволял формат совещания. Однако у тех, кто не получил слова, будет еще одна возможность выступить в защиту или против законопроекта, поскольку после первого чтения комитет планирует провести парламентские слушания.

По мнению Владимира Кашина, последние годы показатели, которые демонстрировала рыбная отрасль, трудно назвать удовлетворительными. Прежде всего, это относится к объемам вылова. «Мы сумели до 5,1 млн тонн дойти, а потом застряли и топчемся на этих 5 миллионах, — посетовал парламентарий. — Это не государственный подход!»

Аналогичным образом обстоят дела с флотом: несмотря на бодрое начало первого этапа инвестквот и приток инвестиций в отрасль, судостроительная программа тоже забуксовала. И по факту рыбаки пока получили менее десятка новых судов.

С точки зрения разработчиков законопроекта — Росрыболовства и Минсельхоза, инвестквоты — хорошая возможность ускорить процесс технического перевооружения отрасли. По словам руководителя ФАР Ильи Шестакова, законопроект в целом направлен на решение задачи модернизации рыбохозяйственного комплекса и создания новых мощностей. В частности, регулятор ожидает, что после второго этапа 80% мощностей по переработке будет модернизировано.

В необходимости запуска второго этапа инвестквот депутатов убеждала Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), делая акцент на добровольном характере инвестиций, как и участия бизнеса в аукционах. Представители входящих в АСРФ холдингов «Норебо» и РРПК говорили о критическом старении флота, необходимости резко увеличить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, слишком премиальном характере краба для российского потребителя и попытках конкурентов оптимизировать налоги за счет льгот для малого и среднего бизнеса.

Критики законопроекта — в первую очередь отраслевые ассоциации и власти рыбацких регионов — на совещании указали на игнорирование Минсельхозом и Росрыболовством альтернативных способов достижения заявленной государством цели — модернизации рыбной отрасли. Например, через повышение ставки сбора за пользование водными биоресурсами и введение инвестиционных обязательств для предприятий с «историческими» крабовыми квотами.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев напомнил, что в законопроекте, который предусматривает перераспределение почти полумиллиона тонн рыбных ресурсов, и пояснительной записке к нему отсутствуют итоги предыдущего этапа инвестквот, которые бы подтвердили или опровергли эффективность этого инструмента. А предварительные данные Счетной палаты показывают, что желанная цель на первом этапе не просто не была достигнута, а в части судостроения с треском провалилась.

К 1 января 2022 г. вместо 26 новых рыболовных судов верфи сдали только 6. Ситуация с краболовами тоже выглядит тревожно: заказчиками передано 3 судна из запланированных 41. «Завершение всех проектов в установленные сроки, на наш взгляд, не реалистично», — оценил перспективы аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов, уточнив, что за пять лет реализации программы инвестквот обновлено менее 1% отечественного рыбопромыслового флота.

До конца 2022 г. Минпромторг прогнозирует завершение работ в лучшем случае на 14 судах. Реализация остальных 82 проектов под вопросом из-за санкций — и рыболовным судам, и краболовам требуется перепроектирование, чтобы заменить импортное оборудование на доступные аналоги. Это в свою очередь ведет к увеличению стоимости проектов и удлинению сроков сдачи.

Результаты контрольной проверки Счетная палата собирается представить на коллегии 20 декабря, но уже сейчас аудиторы обеспокоены ростом кредиторской задолженности рыбопромышленных компаний. По данным Росстата, за время первого этапа она увеличилась в три раза — до 112,2 млрд рублей.

Первый этап программы инвестквот обойдется рыбакам в 372,3 млрд рублей, второй, по оценкам разработчиков законопроекта, потребует привлечения еще 450 млрд рублей. Это создает предпосылки для роста цен на рыбную продукцию. «За реализацию инвестпроектов в итоге будет платить конечный потребитель, и прежде всего наш отечественный», — изложил неутешительный вывод Сергей Мамедов.

Еще одно очевидное следствие законопроекта — концентрация ресурса у крупных игроков, которым хватает денег и для запуска инвестпроектов, и для участия в аукционах. Опасения по этому поводу высказали не только регионы, но и ФСБ, и Федеральная антимонопольная служба. «Нельзя принимать этот закон, всесторонне не обсудив и не взвесив всё, если нет задачи сосредоточения бизнеса в руках двух-трех компаний», — предупредил губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Росрыболовство обосновывает желание продолжить крабовые аукционы неожиданным аргументом: мол, в 2019 г. тоже было много опасений, что ухудшится финансовое состояние предприятий, «но ничего не произошло».

«По сути ту ренту, которую государство более 15 лет не изымало, сверхдоходы у краболовов, оно изъяло за счет аукционов на будущий период. Поэтому мы считаем вполне возможным и допустимым провести второй этап крабовых аукционов, потому что также не видим серьезных рисков для рыбохозяйственного комплекса», — заявил Илья Шестаков.

Аукционную судьбу трубачей, гребешков, морских ежей и других ценных видов, объединенных в условную категорию «моллюски», с точки зрения Росрыболовства, должно решать правительство. По крайней мере, законопроект наделяет кабмин такими полномочиями.

«Мы 50% квот изъяли, и ничего не произошло. Сейчас мы изымаем вторые 50%, и тоже ничего не произойдет, — привлек внимание к утверждению главы Росрыболовства президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков. — Получается, когда у тебя 100% изымут, что с тобой произойдёт?!»

Главными пострадавшими от законодательных новелл при таком раскладе выходят небольшие предприятия — с этим на совещании никто даже не спорил. Владимир Кашин процитировал выдержку из справки РСПП, в которой говорится о рисках потерять более 100 предприятий, которые занимаются добычей рыбы, из них 90 — это малый бизнес. Вопрос только в том, можно ли пренебречь его интересами ради выгод, которые сулит законопроект.

В регионах пока приносить в жертву небольшие компании, а значит и рабочие места, не готовы. Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов привел пример с островным регионом, где добычу пресловутых «моллюсков» ведут 38 предприятий — они дают работу 2,5 тыс. человек. Какие бы решения ни приняло правительство о выборочном освоении этих квот, курильские предприятия соответствующий объем потеряют.

«Судя по тому, как всё будет реализовано, это будут пять лотов. И по умолчанию ни сахалинские, ни приморские предприятия малого и среднего бизнеса не будут участниками этого процесса, — отметил руководитель АРСО. — Мы даже не понимаем, какой получим социальный взрыв, когда у нас люди на Курилах останутся без работы. Другой работы там нет. Куда мы будем девать людей?»

Подводя итог обсуждению, Владимир Кашин заверил, что на этот раз законодатели соберут максимально широкий круг отзывов. В середине сентября комитет планирует разослать законопроект по регионам и в течение месяца ждать обратную связь. Если инициатива будет одобрена Госдумой в первом чтении, то рассылка повторится. Кроме того, законопроект будет рассматриваться на парламентских слушаниях, к участию в которых также приглашаются все заинтересованные стороны.

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Анна ЛИМ, Fishnews