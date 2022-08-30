Для транспортно-логистических коридоров приготовили дорожные карты

Подготовка дорожных карт по разработке транспортно-логистических коридоров практически завершена, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Он заявил о необходимости скоординировать финансовые потоки для обеспечения расшивки узких мест по этим направлениям.

Дорожные карты по разработке транспортно-логистических коридоров должны быть утверждены до 1 сентября. В целом такие планы готовы, рассказал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Минэкономразвития и Министерство транспорта провели работу по определению перспективных грузопотоков по каждому из коридоров: «Север – Юг», по коридору, связанному с Азово-Черноморским бассейном, и по коридору на восток, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта кабмина.

«И Минтранс с учетом этих грузовых потоков по каждому из коридоров определил узкие места и примерную стоимость инвестиций для устранения этих узких мест на горизонте до 2030 года. Эта работа сейчас проведена, она, естественно, требует (я здесь тоже попросил бы дать поручение) дополнительных действий», — обратился Андрей Белоусов к главе правительства Михаилу Мишустину.

Сейчас необходимо скоординировать затраты по расшивке узких мест со средствами, которые выделяются в рамках бюджета до 2025 г., а также с существующими инструментами инвестиций, отметил первый вице-премьер.

Напомним, что в апреле в правительстве решили создать штаб по транспортно-логистическим коридорам. В качестве его задач были определены инвентаризация транспортно-логистических коридоров для анализа возможных проблем и последующего формирования дорожных карт по направлениям.

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