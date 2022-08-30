У рыбной отрасли в Минсельхозе вновь появился свой департамент

Вопросами рыбной отрасли в Министерстве сельского хозяйства РФ продолжит заниматься профильный департамент. Его руководителем вновь назначен Евгений Кац.

В Минсельхозе решили вернуться к прежней системе, когда за рыбную отрасль отвечает профильный департамент. В структуре министерства вновь появился департамент регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства), подтвердили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Напомним, что с 2021 г. в федеральных ведомствах проводилась оптимизация. Рыбную отрасль тогда передали в департамент образования, научно-технической политики и рыбохозяйственного комплекса (депобрнаучрыбхоз).

Директором департаментарегулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры вновь назначен Евгений Кац, возглавлявший структуру до изменений.

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