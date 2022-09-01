На переговоры с ритейлом в Питере еще можно подать заявки

Организаторы Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia завершают прием заявок для участия в «Ритейл Центре». Зарегистрироваться на прямые переговоры о поставках рыбной продукции можно до 9 сентября.

Форум и выставка будут принимать гостей и участников с 21 по 23 сентября в Санкт-Петербурге, мероприятия состоятся в «Экспофоруме».

Уже в четвертый раз в рамках Seafood Expo Russia будет работать «Ритейл Центр» — площадка для прямых переговоров о продажах рыбной продукции.

Ежегодно участие в проекте принимают поставщики рыбы, морепродуктов и готовой продукции, с одной стороны, и профильный менеджмент торговых сетей и интернет-магазинов — с другой. В 2021 г. на этой площадке было проведено свыше 750 раундов встреч. По их результатам подписано 90 соглашений.

В этом году впервые участие в «Ритейл Центре» доступно не только экспонентам, но и всем желающим поставщикам рыбы, морепродуктов и готовой рыбной продукции, отмечает Expo Solutions Group (компания — оператор форума и выставки).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ESG, среди ритейлеров участие уже подтвердили:

- федеральные торговые сети — «Азбука вкуса», «Ашан», «Глобус», «Лента», «Магнит», «Покупочка», «Светофор»;

- региональные торговые сети — «Байрам», «Вкустер», «Слата», «Триумф», «Высшая лига», «Самбери», «Семишагофф»;

- интернет-магазины — OZON, «Гурман-Фреш», «Своё Родное», «Самокат», «Яндекс.Маркет»;

специализированные рыбные магазины — «Клешня», «Рыбные правила», «Икра и рыба», «Икорный», «Рыбсеть», «Океан» и другие.

Со стороны поставщиков в «Ритейл Центре» будут представлены рыбопромышленные компании и трейдеры со всей страны: из Калининграда и с Камчатки, из Мурманска и Владивостока, Астрахани и Хабаровска. В частности, «Норебо», «Антей», «Сириус» Русская рыбная компания, Тымлатский рыбокомбинат, «Гидрострой», «Мурман СиФуд», «Солинг Сифуд», «Раптика» и многие другие.

Также впервые в переговорах примут участие представители иностранного ритейла — Alibaba (Китай), «Доброном», «Копеечка», «Маяк» (Беларусь).

Узнать подробную информацию и принять участие в проекте можно на официальном сайте Seafood Expo Russia.

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