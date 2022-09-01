Новости
Ежегодно участие в «Ритейл Центре» принимают поставщики рыбы, морепродуктов и готовой продукции из них с одной стороны и профильный менеджмент торговых сетей и интернет-магазинов — с другой. Фото предоставлено ESG

На переговоры с ритейлом в Питере еще можно подать заявки

Организаторы Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia завершают прием заявок для участия в «Ритейл Центре». Зарегистрироваться на прямые переговоры о поставках рыбной продукции можно до 9 сентября.

Форум и выставка будут принимать гостей и участников с 21 по 23 сентября в Санкт-Петербурге, мероприятия состоятся в «Экспофоруме».

Уже в четвертый раз в рамках Seafood Expo Russia будет работать «Ритейл Центр» — площадка для прямых переговоров о продажах рыбной продукции.

Ежегодно участие в проекте принимают поставщики рыбы, морепродуктов и готовой продукции, с одной стороны, и профильный менеджмент торговых сетей и интернет-магазинов — с другой. В 2021 г. на этой площадке было проведено свыше 750 раундов встреч. По их результатам подписано 90 соглашений.

В этом году впервые участие в «Ритейл Центре» доступно не только экспонентам, но и всем желающим поставщикам рыбы, морепродуктов и готовой рыбной продукции, отмечает Expo Solutions Group (компания — оператор форума и выставки).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ESG, среди ритейлеров участие уже подтвердили:

- федеральные торговые сети — «Азбука вкуса», «Ашан», «Глобус», «Лента», «Магнит», «Покупочка», «Светофор»;

- региональные торговые сети — «Байрам», «Вкустер», «Слата», «Триумф», «Высшая лига», «Самбери», «Семишагофф»;

- интернет-магазины — OZON, «Гурман-Фреш», «Своё Родное», «Самокат», «Яндекс.Маркет»;

специализированные рыбные магазины — «Клешня», «Рыбные правила», «Икра и рыба», «Икорный», «Рыбсеть», «Океан» и другие.

Со стороны поставщиков в «Ритейл Центре» будут представлены рыбопромышленные компании и трейдеры со всей страны: из Калининграда и с Камчатки, из Мурманска и Владивостока, Астрахани и Хабаровска. В частности, «Норебо», «Антей», «Сириус» Русская рыбная компания, Тымлатский рыбокомбинат, «Гидрострой», «Мурман СиФуд», «Солинг Сифуд», «Раптика» и многие другие.

Также впервые в переговорах примут участие представители иностранного ритейла — Alibaba (Китай), «Доброном», «Копеечка», «Маяк» (Беларусь).

Узнать подробную информацию и принять участие в проекте можно на официальном сайте Seafood Expo Russia.

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: владивостоквыставкакалининградкамчаткамурманск
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

Генеральный директор компании «Полярная звезда»

Павел КОВАЛЬЧУК

Новые маршруты для российской рыбы

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Мы против программ, где одни цели подменяются другими

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Для Сахалина и Курил рыбная отрасль — жизненно важна

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Рынку не нужны искусственные ограничения

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края Татьяна МИХАЙЛОВА

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края

Татьяна МИХАЙЛОВА

Мы — за широкую дискуссию

Все материалы

Крупным планом

Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса

Как берег встречает рыбу

«Навада» уже изготавливает некоторые запчасти под собственной маркой

«Навада»: внимание к деталям

Вице-премьеру — полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию ТРУТНЕВУ в декабре о перспективах восстановления судоремонтной отрасли на Камчатке рассказал губернатор Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства края

Стратегический проект

В общем обороте рыбохозяйственной отрасли 30% занимает продукция, предназначенная для конечного потребителя.

Рыбопереработка хочет стать заметнее

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.