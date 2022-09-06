АСРФ и Рыбный союз объединят усилия в насыщении продукцией внутреннего рынка

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота и Рыбный союз договорились о сотрудничестве по обеспечению внутреннего рынка качественной российской продукцией глубокой переработки. Соглашение заключено в рамках ВЭФ.

Соглашение о развитии внутреннего рынка рыбопродукции скрепили своими подписями президент АСРФ Алексей Осинцев и председатель Рыбного союза Александр Панин.

Стороны объединят усилия в работе с производителями на территории страны, заинтересованными в развитии поставок российской рыбы на внутренний рынок, сообщили Fishnews в пресс-службе Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота. Будет усилена совместная работа по продвижению инициатив, направленных на развитие поставок рыбы на внутренний рынок, через взаимодействие с федеральными и региональными органами власти.

«Развитие потребления рыбы в России, обеспечение внутреннего рынка качественной рыбной продукцией — в числе государственных приоритетов, — прокомментировал Алексей Осинцев. — Наша ассоциация объединяет промысловые компании, которые сегодня инвестируют в повышение эффективности промысла, развитие глубокой переработки уловов на территории страны, расширение ассортимента рыбопродукции, выпускаемой на береговых предприятиях. Но помимо промысловых компаний в цепочке поставок множество важных звеньев — это переработчики потребительской рыбной продукции, ритейл, система общественного питания. Цель соглашения — координация взаимодействия в производстве и обеспечении доступа потребителя к качественным рыбным продуктам, содействие в этой работе».

«Сегодня направляются значительные инвестиции в развитие рыбохозяйственного комплекса страны, строятся перерабатывающие заводы и рыбопромысловые суда, предприятия обеспечивают высокие показатели по добыче рыбы. Наша задача — сделать так, чтобы эта рыба попадала на прилавки и на столы наших граждан по доступным ценам и высокого качества, — сказал Александр Панин. — Важно совместно со всеми заинтересованными сторонами найти конкретные решения, как этого добиться в кратчайшие сроки и на долгосрочную перспективу».

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