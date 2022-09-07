АСРФ и КРДВ договорились об инвестиционном сотрудничестве

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали на полях Восточного экономического форума.

Предмет соглашения — повышение инвестиционной привлекательности рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, оказание содействия инвесторам в реализации проектов по строительству новых добывающих и перерабатывающих мощностей, сообщили Fishnews в пресс-службе АСРФ.

Документ подписали президент ассоциации Алексей Осинцев и заместитель генерального директора КРДВ по развитию рыбохозяйственного комплекса Иван Новиков.

«Участники АСРФ обеспечивают более половины отраслевых инвестиций, основной объем которых – в развитие промысла на Дальнем Востоке, — прокомментировал Алексей Осинцев. — Инвестиции рыбной отрасли вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие прибрежных регионов: повышаются налоговые отчисления, создаются новые рабочие места, растет товарооборот. Особое внимание АСРФ планирует уделить также программам содействия кадровому обеспечению отрасли, подготовки молодых специалистов».

Компании — члены ассоциации реализуют проекты по строительству судов для рыбопромыслового флота, большая часть из которых предназначена для промысла на Дальнем Востоке. «Эти инвестиции служат драйвером развития отрасли и региона, обеспечивая высокую эффективность и безопасность освоения ВБР, их глубокую переработку на территории страны, расширение ассортимента выпускаемой рыбопродукции на береговых предприятиях, повышение налоговой отдачи от бизнеса, создание рабочих мест современного уровня», — подчеркнули в пресс-службе отраслевого объединения.

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