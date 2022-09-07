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На ВЭФ презентовали бортовое блюдо от «Русского минтая»

Бортпитание от «Русского минтая» презентовали на ВЭФ

Презентация питания для авиапассажиров от компании «Русский минтай» состоялась на полях Восточного экономического форума. В бортовом меню «Аэрофлота» появилась дикая белая рыба.

Пассажирам дальних рейсов в полете предлагают попробовать популярное дальневосточное блюдо. Им подают нежное фирменное минтаевое филе с гарниром из риса и зеленого горошка, сообщает корреспондент Fishnews, побывавший на дегустации.

Завод «Русский минтай», входящий в структуру Русской рыбопромышленной компании, и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны будут совместно реализовывать мероприятия по продвижению здорового образа жизни среди населения Дальнего Востока и повышению продовольственной безопасности маккрорегиона. Документ дает компании возможность участвовать в проекте «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток».

В контейнерах нежное фирменное минтаевое филе с гарниром из риса и зеленого горошка

В рамках этого проекта «Аэрофлот» включил продукцию «Русского минтая» — резидента ТОР — в бортовое меню на рейсах из Москвы и Санкт-Петербурга во Владивосток, выполняемых в дни подготовки и проведения Восточного экономического форума. Продукция отмечена особым знаком дальневосточного качества.

«Наша компания уделяет большое внимание обеспечению продовольственной безопасности страны. Важно сделать полезную для здоровья, экологически чистую белую рыбу доступной для российского потребителя. Мы рады, что пассажиры «Аэрофлота» смогут по достоинству оценить наш дальневосточный минтай, вкусный и богатый полезными для здоровья элементами», — отметила генеральный директор ООО «Русский минтай» Елена Куприянова.

Продукция компании с маркировкой локального бренда «Дальневосточный минтай» и «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток» будет предлагаться пассажирам «Аэрофлота» до 10 сентября. По данным авиакомпании, около 50 тыс. пассажиров смогут попробовать дальневосточные продукты на рейсах.

На продукцию нанесен особый знак качества — «Сделано в ТОР и СПВ Дальний Восток»

«Мы всегда очень требовательно подходим к качеству сервиса и продукции, предоставляемым на рейсах нашим пассажирам. Присутствие на борту самолетов Аэрофлота продукции с маркировкой «Сделано в ТОР и СПВ Дальний Восток» — это достойный знак качества, который привлечет дополнительное внимание пассажиров, живущих за пределами Дальнего Востока», — прокомментировал генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский.

«Проект важный с точки зрения восприятия Дальнего Востока и продвижения товаров, производимых резидентами территорий опережающего развития и свободного порта, на рынок», — подчеркнул вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

«В 2019 году Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики зарегистрировала товарный знак «Сделано в ТОР СПВ Дальний Восток». Сегодня 150 компаний, созданных при помощи преференциальных режимов на Дальнем Востоке, отметили свою продукцию этим знаком. Товарный знак привлекает внимание потребителей и гарантирует особое, дальневосточное, качество товаров и услуг», — отметил генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

Сейчас продукция завода «Русский минтай» отправляется по всем регионам России. Это Приморский край, Москва, Московская область, Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Татарстан, Башкортостан, Рязань и другие направления. Предприятие намерено расширять географию поставок на внутренний рынок.

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