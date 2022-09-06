Средства от повышения сбора за промысел предложили направить на развитие территорий

Вице-премьер Виктория Абрамченко предложила направить дополнительные доходы от повышения ставок сбора за пользование водными биоресурсами на развитие Петропавловска-Камчатского.

Сейчас совместно с Минсельхозом подготовлена обновленная Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 г.: в этом документе предусмотрены все приоритеты развития этих отраслей, сообщила зампред правительства Виктория Абрамченко на совещании по развитию Петропавловск-Камчатской агломерации, которое проводил Владимир Путин.

«В качестве источника [финансирования] новой стратегии развития до 2030 года — как раз допдоходы федерального бюджета от квот, а сейчас предусматривается в том числе и направление этих средств на реновацию Петропавловска-Камчатского. У нас есть предложение скорректировать этот подход», — обратилась Виктория Абрамченко к президенту.

Она напомнила о том, что первое чтение в Госдуме прошел законопроект о повышении ставок сбора за пользование водными биоресурсами, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Кремля. «Для Камчатского края в случае принятия этого закона это будут допдоходы каждый год — 4 млрд рублей. Мы предлагаем эти средства как раз направить на реновацию города», — сказала вице-премьер.

«В проекте поручений действительно предполагается направить деньги от реализации квот на благоустройство городов, которые находятся в прибрежных субъектах Российской Федерации. Если возможно, я бы еще раз попросил посмотреть на эту формулировку, нам бы эти деньги направить на развитие сельских территорий, которые находятся в составе прибрежных субъектов Российской Федерации. Все-таки мы договаривались, что деньги от агропромышленного комплекса и рыбохозяйственного комплекса будут идти на развитие именно АПК и рыбохозяйственного комплекса. Если есть возможность, то просил бы еще раз посмотреть на это поручение», — добавил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

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