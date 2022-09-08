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Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ. Фото Антона Балашова, фотобанк Росконгресса

Необходимость поддержки обновления рыбацкого флота обсудили на ВЭФ

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота обратилась в Минсельхоз с предложением распространить механизм аграрного льготного кредитования на строительство судов. Президент ассоциации Алексей Осинцев подчеркнул важность этой меры в условиях роста затрат инвестора.

Выступая на сессии по судостроению Восточного экономического форума, президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев указал, что господдержка постройки промысловых судов фрагментарна. Она стимулирует заказы небольших судов до 44 м и краболовов на lальневосточных верфях. Руководитель объединения предложил распространить аграрное льготное кредитование на постройку всех рыбопромысловых судов.

Глава АСРФ отметил, что при продлении из-за санкций сроков реализации проектов в рамках механизма инвестквот на два года не предусмотрена господдержка инвесторов, затраты которых возрастают.

«Размеры кредитования составляют около 250 млрд рублей, порядка 60% этих средств уже оплачены инвесторами. Основной объем этих кредитов был оформлен в валютах недружественных стран, — прокомментировал Алексей Осинцев. — До ситуации текущего года заказчики не обращались за государственной поддержкой по данному вопросу, так как ставка не была такой значительной, как при кредитах в рублях. Мы понимаем, что по объективным условиям кредиты сегодня и в будущем будут оформляться в национальной валюте».

По его мнению, в качестве меры господдержки обновления отраслей хорошо себя зарекомендовал механизм аграрного льготного кредитования, который действует уже около шести лет и востребован бизнесом, но не распространяется на рыболовство. Его финансовое обеспечение составляет порядка 150 млрд рублей.

«Предусмотрено дополнительное наполнение, которое могло бы служить источником финансирования для рыбной отрасли, — отметил Алексей Осинцев. — Потребность льготного кредитования на строительство судов рыбопромыслового флота оценивается порядка 17 млрд рублей в год. Это была бы хорошая общая мера господдержки с учетом тех трудностей и дополнительных затрат, с которыми столкнулись заказчики по обслуживанию кредитов в течение дополнительного времени строительства судов».

Ограничить сроки применения этого механизма АСРФ предлагает двумя годами, на которые задерживается строительство судов, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

Алексей Осинцев также подчеркнул, что удешевление строительства за счет предлагаемой унификации проектов возможно лишь частично. Он напомнил, что при размещении заказов участники ассоциации, являющиеся крупнейшими инвесторами, учитывали фактор серийности.

«Серийность по плечу крупным заказчикам, но необходимо учитывать особенности рыболовства: различные виды промысла, различные моря. Поэтому вариативность проектов сохранится. При этом наработанный судостроителями и заказчиками опыт позволит сократить количество проектов», — пояснил он.

Руководитель АСРФ также назвал необоснованными мнения, что в текущих условиях стоит прекратить строительство рыбопромыслового флота и заняться анализом ситуации.

«И заказчики, и судостроители понимают, что непрерывность и планомерность в строительстве флота – это ключевые факторы развития этих двух отраслей», — сказал он.

Заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов отметил, что рыбаки столкнулись со сложной ситуацией не по своей вине, практически все заказчики таких судов платили своевременно.

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  • Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ. Фото Антона Балашова, фотобанк Росконгресса
  • Сессия по судостроению прошла на Восточном экономическом форуме. Фото Антона Балашова, фотобанк Росконгресса
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