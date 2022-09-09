Герман Зверев: Обсуждать принципы закрепления национального ресурса нужно открыто

Дискуссия о правилах закрепления прав на промысел должна проходить открыто с взвешиванием сильных и слабых сторон того или иного подхода, заявил президент ВАРПЭ Герман Зверев. И путь сверхконцентрации, и путь многоукладности в отрасли имеют свои плюсы и минусы, отметил руководитель ассоциации.

Одним из последствий принятия закона о новом этапе инвестиционных квот и аукционов называют то, что ресурс еще сильнее сосредоточится в руках крупных компаний, а малый и средний бизнес будет «вымываться», сообщает корреспондент Fishnews.

На это обращал внимание президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. При этом путь сверхконцентрации тоже имеет свои плюсы, в первую очередь для отраслевого регулятора, которому удобнее взаимодействовать с несколькими игроками, отметил президент ВАРПЭ в ходе онлайн-конференции на площадке PrimaMedia.

Но вот для регионов вариант с одной большой компанией, которая зарегистрирована в столице и там же базируется, которая не очень готова идти на социальные проекты на территории, платить значительные суммы в региональный и местные бюджеты, не очень выгоден.

Одно большое судно, по словам Германа Зверева, создает несколько десятков рабочих мест, но одновременно съедает сопоставимое количество рабочих мест на мало- и среднетоннажном флоте.

В связи с этим, подчеркнул руководитель ассоциации, обсуждать принципы доступа к национальному природному ресурсу нужно открыто, выявить и взвесить все сильные и слабые стороны каждого подхода. «Наше предложение, предложение ВАРПЭ, оно заключается в том, чтобы вести эту дискуссию открыто и с цифрами», — отметил Герман Зверев.

Он напомнил, что об этом же говорилось на совещании, которое проводил руководитель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин: чтобы оценить последствия для каждого рыбодобывающего региона.

«Мы говорим о том, что нужно учитывать полностью все плюсы и минусы, а не жонглировать цифрами: вот большой пароход выловит больше рыбы. Мы должны думать о людях, о людях, которые живут на территории», — заявил президент ВАРПЭ.

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