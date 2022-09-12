Чукотка завершает лососевую путину

В Чукотском автономном округе подходит к концу «красная» путина. Суммарный объем добычи тихоокеанских лососей составил 3,4 тыс. тонн или 76% от выделенных объемов, отмечают власти региона.

Большую часть уловов составляет кета — 2,9 тыс. тонн, нерки добыли 481,1 тонны, горбуши — 11,4 тонны, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО. Отмечено, что основной объем добытых лососей — 3 317,4 тонны — пришелся на 15 организаций, осуществляющих промышленное рыболовство.

По данным Тихоокеанского филиала ВНИРО, максимальные уловы наблюдаются по кете — за последние десять лет — и нерке — за последние пять лет.

«Объем добытой кеты в этом году в 1,5 раза выше показателя прошлого года и в 2 раза выше, чем в 2020 году. Основной промысел ведется в бассейне Анадырского лимана. Нерки в этом году выловили в 3 раза больше, чем годом ранее. Основной район промысла нерки находится в группе водных объектов Мейныпильгынской озерно-речной системы», — рассказала председатель комитета по рыболовству департамента сельского хозяйства и продовольствия Алена Пиняева.

Общины коренных народов в рамках традиционного рыболовства освоили 90,8 тонны или 45,7% от выделенного объема. Рыболовы-любители добыли 5,5 тонн (38%).

Напомним, с 18 августа на Анадырском лимане и впадающих в него реках было приостановлено промышленное рыболовство, а с 27 августа — окончательно закрыто. С 29 августа в этом районе закрыли традиционное и любительское рыболовство по рекомендациям науки

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