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Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Иван Фетисов: Успешная выставка — это вопрос взаимного доверия

Развивать Seafood Expo Russia помогает постоянный диалог с участниками отрасли — от небольшой рыбацкой артели до крупного холдинга, подчеркивает генеральный директор компании-оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий — Seafood Expo Russia — в этом году отмечает юбилей. Уже в пятый раз Санкт-Петербург на несколько дней станет точкой притяжения профессионалов, представляющих все направления российской рыбной отрасли. Неизменным оператором мероприятия остается компания Expo Solutions Group.

«Понятно, что главная цель любой компании, участвующей в выставке, — это развитие собственного бизнеса. Чтобы мероприятие приносило экспонентам результат, мы, помимо продажи площадей, всегда проводим консультации для наших клиентов и стараемся понять, как лучше решить стоящие перед ними задачи. Мы детально обсуждаем проект стенда (метраж, расположение), обговариваем его смысловую и визуальную составляющую. Кроме того, мы постоянно работаем над развитием Seafood Expo Russia: увеличиваем поток профессиональных посетителей, внедряем новые форматы экспозиции, усиливаем «тепло выставки». Это заставляет клиентов возвращаться к нам вновь и вновь», — рассказал генеральный директор ESG Иван Фетисов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Он подчеркнул, что рыбная отрасль не терпит непрофессионального отношения. Чтобы помочь клиентам в достижении их целей, нужно очень хорошо разбираться в отраслевых процессах и знать как общие тенденции развития индустрии, так и детали: например, тонкости работы с рыбной продукцией в ритейле или нюансы организации логистики.

«Мы изначально выстраивали отношения с клиентами на доверии, поэтому, когда в 2020 году нам пришлось отменить выставку, а в следующем году перенести ее на три месяца, нас все поддержали. Пандемия доказала, что наши усилия были не напрасны. Как говорится, друзья познаются в беде», — обратил внимание руководитель Expo Solutions Group.

По его словам, главная идея была в том, чтобы у российской рыбной отрасли появилась своя площадка, место, где у рыбаков есть возможность достойно продемонстрировать плоды своих трудов и обсудить насущные проблемы. «На первой выставке в «Ленэкспо» в 2017 году состав участников был скромнее, чем сейчас, но уже тогда нас поддержали самые крупные игроки, — вспоминает Иван Фетисов. — Именно благодаря им раздел «Вылов и переработка» стал ядром экспозиции, к которому со временем присоединились представители всей цепи от промысла до доставки продукции конечному потребителю».

Постепенно ESG завоевала уважение клиентов. Гендиректор компании считает, что ей удалось полностью переформатировать выставочную деятельность в одном отдельно взятом секторе экономики.

«Мы добились того, чтобы на наши мероприятия в России и за рубежом приходили именно те люди, которые заинтересованы в продукции российских компаний, которые нацелены купить. Рыбаки мне как-то сказали, что если на каждой выставке к ним будет приходить хотя бы один новый клиент, то это уже победа. Я помню эти слова, и мы постоянно держим их в уме, когда из года в год расширяем экспозицию», — отметил собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

От выставки к выставке состав экспонентов меняется, констатировал он. Seafood Expo Russia растет вместе с отраслью, реагируя на новые задачи и помогая их решать.

Например, в этом году часть зарубежных комплектующих стала недоступной. Но промысловые суда по-прежнему строятся, и для этого требуется много технической продукции и услуг, заметил Иван Фетисов. Поэтому к выставке присоединяются даже те проектные и судостроительные организации, производители оборудования, деятельность которых не связана напрямую с рыбопромысловым флотом: кабельные заводы, поставщики двигателей, навигационных и IT-систем и так далее. Возникают и альтернативные направления для импорта — из Южной Кореи, Турции, ЮАР.

Гендиректор ESG обратил внимание на поддержку выставки как со стороны Росрыболовства и его руководителя Ильи Шестакова, так и со стороны участников отрасли — от небольшой рыбацкой артели до громадного холдинга. Диалог с компаниями позволяет нам держать руку на пульсе и понимать, какие у рыбаков нужды в конкретный период времени.

«Оглядываясь назад, мы видим очень много людей и компаний, которые были рядом с нами все эти годы. Это такие крупные игроки, как «Норебо», ФЭСТ, СЗРК, ФОР, «Гидрострой», которые верили в нас на этом пути и с готовностью участвовали в новых проектах. Теплые отношения у нас сложились с дальневосточниками — Южно-Курильским рыбокомбинатом, «Океанрыбфлотом», НБАМР, «Магаданрыбой», РК имени В.И. Ленина и, конечно же, компаниями «Антей» и «Сигма Марин Технолоджи», — перечислил Иван Фетисов.

Все эти компании он назвал якорями, которые держали выставочного оператора, выступали его учителями и позволили накопить уникальные компетенции.

«У руководителей каждого из этих предприятий свой взгляд, свои мысли по поводу будущего рыбной индустрии, и общение с ними подарило нам бесценную возможность впитывать эти идеи, формировать наше собственное видение и прокладывать свою дорогу внутри отрасли. Один умный человек сказал мне: «Какая отрасль, такой у нее и оператор», — и мы стараемся в этом отношении соответствовать нашим клиентам», — резюмировал гендиректор ESG.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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НазадМетки: выставкаросрыболовство
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