Seafood Expo Russia поможет в решении актуальных задач отрасли

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia откроются в Санкт-Петербурге уже 21 сентября. В этом году к ним приковано особо пристальное внимание, отмечают организаторы.

У форума и выставки юбилей — мероприятия состоятся в пятый раз и станут самыми масштабными за историю их проведения. Экспозиция расположится в павильонах G и H конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум».

Судостроение и оборудование

Экспозиция конструкторских бюро, верфей, производителей и поставщиков оборудования будет расположена в отдельном павильоне H. Модернизация промысловых и перерабатывающих мощностей продолжается, и в изменившихся условиях для завершения некоторых проектов потребуется помощь новых партнеров, обращает внимание Expo Solutions Group (компания — оператор форума и выставки).

К тому же для полноценного развития отрасли необходим современный рефрижераторный транспортный и научно-исследовательский флот. Поэтому участие в выставке примет много новых компаний, в том числе тех, чья деятельность напрямую не связана с рыбопромысловым судостроением.

Эти темы также займут одно из центральных мест и в мероприятиях деловой программы, сообщили Fishnews в пресс-службе ESG. Как и в прошлом году, представители конструкторских бюро, верфей и заказчиков обсудят ход реализации текущих проектов, дальнейшие перспективы и влияние отрасли на развитие всей индустрии гражданского судостроения.

Также состоится ряд мероприятий по вопросам судоремонта и использования комплектующих от различных производителей.

Логистика и отраслевая инфраструктура

Изменение привычных логистических цепочек, начавшееся еще под влиянием пандемии, позволяет сегодня нарастить поставки в центральные регионы России и открыть новые экспортные направления, отмечает ESG. Обеспечить их рентабельность должна современная инфраструктура. На ее внедрение направлены готовящиеся изменения законодательства, которые установят правила перевозок скоропортящейся продукции с использованием непрерывной холодильной цепи (НХЦ).

Для обсуждения положений законопроекта об НХЦ отраслевая общественность 22 сентября совместно с Ассоциацией организаций продуктового сектора (АСОРПС) и Россоюзхолодпромом организуют вторую ежегодную конференцию. В этот же день состоится мероприятие по практическим вопросам модернизации инфраструктуры портов.

Экспозиция раздела логистики и хранения будет расположена в павильоне G. Она объединит производителей рефрижераторных контейнеров и оборудования для охлаждения и заморозки, портовые терминалы и поставщиков всех необходимых услуг. В этом году участие примут новые перевозчики, заинтересованные в стратегическом партнерстве с компаниями рыбной отрасли.

Готовая продукция, ритейл, HoReCa

Экспозиция выставки пополнится новым разделом с готовой продукцией. Для стимулирования сбыта и потребления рыбы и морепродуктов в павильоне G будет организовано несколько дополнительных проектов.

Помимо презентаций на стендах, экспоненты смогут продемонстрировать новые продукты в рамках «Витрины новинок». Расширится география «Ритейл Центра». Участие в переговорах в этом году впервые примут ритейлеры из Беларуси и представитель крупнейшей в мире онлайн B2B платформы Alibaba, объединяющей 13 торговых площадок с аудиторией свыше 1,5 млрд человек.

Особое внимание уделят консервам. Чтобы помочь производителям и поставщикам такой продукции максимально полно реализовать ее потенциал, при поддержке Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Рыбного союза будет организована первая профильная конференция «Сорвать банк на банках». Ведущие эксперты и представители заинтересованных сторон постараются выработать новые подходы к продвижению, управлению качеством и упаковке.

В павильоне G будет организована зона кулинарных мастер-классов Russian Seafood Show. Там бренд-шефы лучших ресторанов страны поделятся с коллегами из регионов оригинальными рецептами рыбных блюд. В течение трех дней состоится одиннадцать мастер-классов, ведущим мероприятия станет известный шеф-повар Василий Емельяненко. Планируется, что новые оригинальные подходы к приготовлению рыбы и морепродуктов помогут сформировать культуру потребления и обеспечить дополнительные возможности развития отрасли.

В павильоне H откроется рыбный ресторан «Дикий улов» с авторским меню из дикого дальневосточного лосося и красной икры с нынешней путины, охлажденной мурманской трески, крабов, трубачей и других морепродуктов. Ресторан будет работать на протяжении всего мероприятия, с 10 утра до последнего гостя. Экспоненты также смогут заказать блюда из меню на свои стенды.

Аквакультура

В этом году сектор рыбоводства пополнит много новых участников. В центре павильона из предоставленных экспонентами выставки элементов соберут установку замкнутого водоснабжения. УЗВ будет иметь несколько независимых колец рециркуляции, чтобы показать работу любых типов оборудования в различных условиях и режимах эксплуатации. На протяжении всей выставки в бассейне будет находиться живая рыба.

Также будет организована конференц-зона. Там, помимо презентаций производителей, будут представлены тематические блоки докладов в области аквакультуры: о кормах, гидрохимии, рыбоводстве, ихтиопатологии.

В рамках деловой программы эксперты и заинтересованные стороны обсудят с представителями Евразийской экономической комиссии возможности устойчивого развития аквакультуры в странах ЕАЭС. Также состоятся международная конференция «Умная аквакультура» и круглый стол, посвященный профессиональной подготовке рыбоводов.

Партнеры

Партнеры мероприятия: АО «Россельхозбанк» (генеральный партнер), холдинг «Норебо» (официальный партнер), ПАО «Сбербанк» (банк-партнер), ООО «Сигма Марин Технолоджи» (партнер зоны регистрации), Группа компаний «Антей» (стратегический партнер), Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (бизнес-партнер), ПАО «ГМК «Норильский никель» (партнер), группа компаний «К-Флот» (партнер деловой программы), ООО «Биби Кар Рус» (трансфер-партнер).

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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