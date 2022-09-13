Новости
Пятые юбилейные Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia откроются в Санкт-Петербурге уже 21 сентября, Изображение предоставлено ESG

Seafood Expo Russia поможет в решении актуальных задач отрасли

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia откроются в Санкт-Петербурге уже 21 сентября. В этом году к ним приковано особо пристальное внимание, отмечают организаторы.

У форума и выставки юбилей — мероприятия состоятся в пятый раз и станут самыми масштабными за историю их проведения. Экспозиция расположится в павильонах G и H конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум».

Судостроение и оборудование

Экспозиция конструкторских бюро, верфей, производителей и поставщиков оборудования будет расположена в отдельном павильоне H. Модернизация промысловых и перерабатывающих мощностей продолжается, и в изменившихся условиях для завершения некоторых проектов потребуется помощь новых партнеров, обращает внимание Expo Solutions Group (компания — оператор форума и выставки).

К тому же для полноценного развития отрасли необходим современный рефрижераторный транспортный и научно-исследовательский флот. Поэтому участие в выставке примет много новых компаний, в том числе тех, чья деятельность напрямую не связана с рыбопромысловым судостроением.

Эти темы также займут одно из центральных мест и в мероприятиях деловой программы, сообщили Fishnews в пресс-службе ESG. Как и в прошлом году, представители конструкторских бюро, верфей и заказчиков обсудят ход реализации текущих проектов, дальнейшие перспективы и влияние отрасли на развитие всей индустрии гражданского судостроения.

Также состоится ряд мероприятий по вопросам судоремонта и использования комплектующих от различных производителей.

Логистика и отраслевая инфраструктура

Изменение привычных логистических цепочек, начавшееся еще под влиянием пандемии, позволяет сегодня нарастить поставки в центральные регионы России и открыть новые экспортные направления, отмечает ESG. Обеспечить их рентабельность должна современная инфраструктура. На ее внедрение направлены готовящиеся изменения законодательства, которые установят правила перевозок скоропортящейся продукции с использованием непрерывной холодильной цепи (НХЦ).

Для обсуждения положений законопроекта об НХЦ отраслевая общественность 22 сентября совместно с Ассоциацией организаций продуктового сектора (АСОРПС) и Россоюзхолодпромом организуют вторую ежегодную конференцию. В этот же день состоится мероприятие по практическим вопросам модернизации инфраструктуры портов.

Экспозиция раздела логистики и хранения будет расположена в павильоне G. Она объединит производителей рефрижераторных контейнеров и оборудования для охлаждения и заморозки, портовые терминалы и поставщиков всех необходимых услуг. В этом году участие примут новые перевозчики, заинтересованные в стратегическом партнерстве с компаниями рыбной отрасли.

Готовая продукция, ритейл, HoReCa

Экспозиция выставки пополнится новым разделом с готовой продукцией. Для стимулирования сбыта и потребления рыбы и морепродуктов в павильоне G будет организовано несколько дополнительных проектов.

Помимо презентаций на стендах, экспоненты смогут продемонстрировать новые продукты в рамках «Витрины новинок». Расширится география «Ритейл Центра». Участие в переговорах в этом году впервые примут ритейлеры из Беларуси и представитель крупнейшей в мире онлайн B2B платформы Alibaba, объединяющей 13 торговых площадок с аудиторией свыше 1,5 млрд человек.

Особое внимание уделят консервам. Чтобы помочь производителям и поставщикам такой продукции максимально полно реализовать ее потенциал, при поддержке Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Рыбного союза будет организована первая профильная конференция «Сорвать банк на банках». Ведущие эксперты и представители заинтересованных сторон постараются выработать новые подходы к продвижению, управлению качеством и упаковке.

В павильоне G будет организована зона кулинарных мастер-классов Russian Seafood Show. Там бренд-шефы лучших ресторанов страны поделятся с коллегами из регионов оригинальными рецептами рыбных блюд. В течение трех дней состоится одиннадцать мастер-классов, ведущим мероприятия станет известный шеф-повар Василий Емельяненко. Планируется, что новые оригинальные подходы к приготовлению рыбы и морепродуктов помогут сформировать культуру потребления и обеспечить дополнительные возможности развития отрасли.

В павильоне H откроется рыбный ресторан «Дикий улов» с авторским меню из дикого дальневосточного лосося и красной икры с нынешней путины, охлажденной мурманской трески, крабов, трубачей и других морепродуктов. Ресторан будет работать на протяжении всего мероприятия, с 10 утра до последнего гостя. Экспоненты также смогут заказать блюда из меню на свои стенды.

Аквакультура

В этом году сектор рыбоводства пополнит много новых участников. В центре павильона из предоставленных экспонентами выставки элементов соберут установку замкнутого водоснабжения. УЗВ будет иметь несколько независимых колец рециркуляции, чтобы показать работу любых типов оборудования в различных условиях и режимах эксплуатации. На протяжении всей выставки в бассейне будет находиться живая рыба.

Также будет организована конференц-зона. Там, помимо презентаций производителей, будут представлены тематические блоки докладов в области аквакультуры: о кормах, гидрохимии, рыбоводстве, ихтиопатологии.

В рамках деловой программы эксперты и заинтересованные стороны обсудят с представителями Евразийской экономической комиссии возможности устойчивого развития аквакультуры в странах ЕАЭС. Также состоятся международная конференция «Умная аквакультура» и круглый стол, посвященный профессиональной подготовке рыбоводов.

Партнеры

Партнеры мероприятия: АО «Россельхозбанк» (генеральный партнер), холдинг «Норебо» (официальный партнер), ПАО «Сбербанк» (банк-партнер), ООО «Сигма Марин Технолоджи» (партнер зоны регистрации), Группа компаний «Антей» (стратегический партнер), Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (бизнес-партнер), ПАО «ГМК «Норильский никель» (партнер), группа компаний «К-Флот» (партнер деловой программы), ООО «Биби Кар Рус» (трансфер-партнер).

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультуравыставкаикракраблососьмурмансксудостроение
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Все материалы

Интервью

Генеральный директор АО «Владснаб» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Генеральный директор компании «Владснаб»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Снабжение предприятий в период перемен

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

Рыбная отрасль — на пороге новых процессов

Генеральный директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

Генеральный директор компании «Полярная звезда»

Павел КОВАЛЬЧУК

Новые маршруты для российской рыбы

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Мы против программ, где одни цели подменяются другими

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Все материалы

Крупным планом

Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

Seafood Expo Russia: год за годом

Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса

Как берег встречает рыбу

«Навада» уже изготавливает некоторые запчасти под собственной маркой

«Навада»: внимание к деталям

События

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.