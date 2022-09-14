Путинный лосось едет на запад страны

К 13 сентября на Дальнем Востоке добыто 247 тыс. тонн тихоокеанских лососей, отметили в Росрыболовстве. По его данным, рыба регулярными партиями отправляется в центральные регионы РФ.

В ключевом «лососевом» регионе — На Камчатке — путина вошла в завершающую фазу. Рыбаки края освоили 133,4 тыс. тонн: 64 тыс. тонн горбуши, 36 тыс. тонн нерки, 26 тыс. тонн кеты, 7,2 тыс. тонн кижуча, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Успешно путина идет на Сахалине — добыто почти 73 тыс. тонн, прибавка к уровню 2020 г. составила 73%.

Положительная динамика промысла по отношению к 2020 г. отмечается и в Хабаровском крае — вылов достиг 32 тыс. тонн, это почти на 8% больше, чем за аналогичный период позапрошлого гожа. В Чукотском автономном округе взяли 3,4 тыс. тонн (+81%).

В Магаданской области добыто 4,42 тыс. тонн (90% к уровню 2020 г.). В Приморском крае освоено 703 тонны. На результатах сказался тайфун: рыбакам пришлось убирать невода.

В порты Приморья продолжают сгружать свежие уловы лососей. По данным территориального управления Росрыболовства, средний уровень загрузки холодильников края составляет 63%, стоимость доставки рыбы в центральные регионы России остается без изменений.

«На подходе в порты 30 судов с более чем 2 тыс. тонн продукции из лососевых, четыре судна — на разгрузке. В центральную Россию за прошедшую неделю отправлено 12 тыс. тонн лососевых», — рассказали в пресс-службе.

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