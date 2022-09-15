Пелагической путине прогнозируют переход с иваси на скумбрию

Российский совокупный вылов сардины-иваси и скумбрии на 13 сентября превысил 119 тыс. тонн. Большая часть приходится на иваси, но наука прогнозирует, что скоро флот сможет переключиться на скопления скумбрии в северо-западной части Тихого океана.

Иваси освоено 92 тыс. тонн, приводит Росрыболовство данные отраслевой системы мониторинга. Отмечено, что этот показатель составляет 17% от рекомендованного наукой вылова в Южно-Курильской и Северо-Курильской зонах. Скумбрии добыто 27,2 тыс. тонн (1,2% от рекомендованного вылова), рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР.

Количество флота в экспедиции растет, теруправления ведомства проводят работу с рыбопромышленниками для наращивания промысловых усилий. На прошлой неделе пелагические виды рыб добывали 25 российских судов.

В помощь пелагической путине научно-исследовательское судно «ТИНРО» проводит учетные траловые съемки в водах южных и центральных Курильских островов. Кроме того, наблюдатели размещены на промысловых судах.

Как сообщил Тихоокеанский филиал ВНИРО на заседании штаба путины, на промысле сардины и скумбрии работает средне- и крупнотоннажный флот, преимущественно оснащенный пелагическими тралами. Уловы сардины высокие, иногда суточный вылов у отдельных судов достигает 500 тонн, вылов за неделю — 14,2 тыс. тонн.

С 10 сентября НИС приступило к исследовательским работам в пределах исключительной экономической зоны. Предварительные результаты съемок скоплений скумбрии в открытой акватории северо-западной части Тихого океана позволяют говорить о том, что скоро флот сможет переключаться на этот объект и успешно его облавливать.

В этом году из-за сильного прогрева воды ученые отметили аномально северное расположение скоплений иваси и скумбрии. «Начавшееся охлаждение воды будет способствовать тому, что рыба начнет массово спускаться в традиционные районы дислокации флота», — прогнозируют специалисты.

На штабе обсудили вопрос с перегрузками уловов, чтобы снизить временные затраты рыбаков на переходы. Заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов поручил подготовить обращение к погранслужбе с просьбой о содействии и возможности увеличения инспекторского состава, в том числе на транспорте.

«Видим, что флот увеличивается, надо помочь рыбакам минимизировать потери промыслового времени из-за переходов и сдачи уловов», — подчеркнул замглавы ведомства.

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