Для морских зверобоев предложили меру поддержки

Перечень продукции первичной переработки из сельхозсырья собственного производства предлагается дополнить продукцией морского зверобойного промысла. Таким образом планируется поддержать традиционную деятельность КМНС в Арктической зоне.

Подготовленные Минсельхозом поправки размещены на портале regulation.gov.ru. Министерство предлагает дополнить перечень продукции, относимой к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства, утвержденный постановлением правительства РФ от 25 июля 2006 г. № 458.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список предполагается включить раздел «Продукция морского зверобойного промысла». В него войдут невыделанные шкуры, мясо и субпродукты, жиры и масла, поделочная кость, а также «сырье эндокринно-ферментное непищевое прочее».

«Проект постановления позволит восстановить и расширить промысел морского зверя, увеличив при этом источник ценного биологического сырья, восстановив ряд продуктов питания, традиционно употреблявшийся представителями коренных малочисленных народов Севера, лекарственных препаратов, ценных биологических добавок, мясокостной муки, используемой в животноводстве и звероводстве», — говорится в пояснительной записке.

Планируется, что развитие комплексов по переработке морского зверобойного промысла должно стать основой в решении социально-экономических проблем территорий северных регионов.

Авторы поправок напоминают про создание производства по глубокой переработке такой продукции в селе Лорино на Чукотке, успешную добычу мормлеков общинами ЧАО и поддержку этого промысла из регионального бюджета.

«Отнесение продукции морского зверобойного промысла к сельскохозяйственной продукции позволит создать и закрепить новые рабочие места на указанных территориях, будет способствовать развитию смежных отраслей экономики, обеспечит увеличение объемов и линейки выпускаемой продукции», — отмечено в пояснительной записке.

С помощью глубокой переработки планируется также эффективнее использовать природные ресурсы, снизить объемы добычи морских млекопитающих.

Предполагается, что в случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2023 г.

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