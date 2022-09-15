Поговорим о консервах: специальная конференция пройдет в Санкт-Петербурге

Консервная отрасль, по внутренним ощущениям, находится в стагнации. Решения, которые позволили бы придать ей новые импульсы, обсудят на специальной конференции в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, рассказали в Рыбном союзе.

Консервы — востребованная среди потребителей рыбной продукции категория товаров, говорят исследования рынка. Однако в этой отрасли тоже есть свои вопросы, которые важно решить для развития.

Согласно последнему отчету НИФИ Минфина, объем продаж консервов растет, но внутри самой отрасли ощущается стагнация: нужны новые решения, новые продукты, рассказал Fishnews председатель Рыбного союза Александр Панин.

Для старшего поколения рыбные консервы привычны, другое дело — молодежь. Как привлечь ее внимание к достоинствам этой категории товаров? Какой продукт будет интересен молодым людям? По словам Александра Панина, здесь уже нащупываются определенные варианты: например, рыбовоощные консервы. Интересен и поиск новых решений в плане упаковки: развивается производство продукции в стеклянной банке, чтобы потребители могли видеть товар лицом.

Важнейшая тема — качество продукции и борьба с фальсификатом и подменой видов, когда вместо сайры, к примеру, в банку отправляется сельдь или сардина-иваси.

«На конференции в рамках Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге планируем обсудить проблематику, перспективы рынка рыбных консервов», — сообщил Александр Панин. Он выступит модератором мероприятия.

Интересно, считает руководитель Рыбного союза, было бы остановиться и на последствия для категории производства рыбных консервов под собственными торговыми марками сетей.

Конференцию «Сорвать банк на банках: развитие рынка консервированной рыбной продукции» планируется провести во второй день форума, 22 сентября.

Мероприятие получится интересным и позволит определить, с какими вопросами сталкивается отрасль и как их можно решить, рассчитывают в Рыбном союзе. Часто совместное обсуждение позволяет взглянуть на привычные темы под необычным углом.

Актуальная деловая программа размещена на сайте международного форума и выставки.

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