Лососю могут ограничить выезд

В Минсельхоз направлено обращение по ограничению экспорта тихоокеанских лососей, сообщили в Росрыболовстве. Для того чтобы принимать решение об ограничении экспорта — закрытии или введении пошлин, важно понимать объем потребления внутри страны, подчеркнул глава федерального агентства Илья Шестаков.

Вопросы мониторинга и контроля за балансом рынка обсуждались на оперативном совещании, которое руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел с теруправлениями ведомства.

«Надо оперативно отслеживать то, что происходит с экспортом рыбы, чтобы не допустить перекос и была возможность в первую очередь насыщать внутренний рынок», — цитирует Илью Шестакова пресс-службе ведомства.

Отдельное внимание было уделено вопросам поставок продукции из лосося нынешней путины. По оперативным данным Росрыболовства, на Дальнем Востоке добыто 247 тыс. тонн тихоокеанских лососей. К 14 сентября, по информации ФТС России, экспортировано чуть более 72 тыс. тонн продукции из лососевых.

В Минсельхоз направлено обращение с предложением по ограничению экспорта тихоокеанских лососей, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Готовится обоснование для введения этой меры, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка.

«Для нас важно понимать объем потребления внутри страны, чтобы принимать решение об ограничениях экспорта — закрытии или введении пошлин. Мы должны насытить внутренний рынок, поэтому если остаток запасов приближается к объему потребления, значит надо закрывать», — сказал Илья Шестаков.

Главе Росрыболовства доложили, что состоялось совещание с Рыбным союзом по вопросам обеспечения внутреннего рынка лососевыми в целом (в том числе атлантическим), с учетом санкционного режима. Сейчас подсчитывается баланс для обоснования решения вместе с отраслевым сообществом, отметили в федеральном агентстве.

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