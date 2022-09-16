Вячеслав Бычков: Важно развивать институт наблюдателей на промысле

Нехватка научных наблюдателей на промысле — серьезный для отрасли вопрос, отмечает представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Присутствие наблюдателей на промысле позволяет собирать бесценные данные для науки. Кроме того, это важно для сертификации работы рыбаков по критериям устойчивости, напомнил представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

В прошлом году на площадке Атлантического филиала ВНИРО состоялась первая Всероссийская конференция наблюдателей на промысле, теперь проходят специализированные семинары — это очень важная работа и большой шаг вперед, считает Вячеслав Бычков.

В октябре планируется еще один семинар по подготовке наблюдателей, сообщил он. «Мы, безусловно, будем участвовать в этом мероприятии, поскольку заинтересованы в том, чтобы максимально охватить промысел такими специалистами», — рассказал представитель ассоциации.

При этом ключевым вопросом остается статус наблюдателей. Его необходимо четко прописать, такая задача вошла в резолюцию первой всероссийской конференции, подчеркнул собеседник Fishnews. Объединение продолжит работать над этим вопросом, добавил он. «Важно заниматься подготовкой наблюдателей, создавать условия для их деятельности», — резюмировал Вячеслав Бычков.

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