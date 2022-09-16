Влияние квотной реформы на бюджеты изучат в Совете Федерации

Необходимо проанализировать влияние возможных изменений законодательства по распределению квот вылова на бюджеты разных уровней, заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин.

Концепцию проекта федерального закона о втором этапе инвестиционных квот и аукционов рассмотрели на совещании в Совете Федерации. Встречу организовал комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сообщает корреспондент Fishnews.

Первый вице-спикер верхней палаты Андрей Яцкин обратил внимание на такой аспект, как влияние изменений законодательства на бюджетную систему. В сопроводительных материалах к законопроекту говорится, что его реализация не повлечет снижения доходной части региональных и местных бюджетов. Однако регионы в своих обращениях говорят об обратном , отметил сенатор. Он заявил о необходимости изучить вопрос совместно с коллегами из комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам.

«Будем подключать коллег из бюджетного комитета, чтобы они дали свою оценку по ситуации с бюджетом всех уровней», - прокомментировал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

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