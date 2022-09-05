Новости
Главы ключевых рыбодобывающих регионов Дальнего Востока и Северного бассейна обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину по поводу законопроекта о перераспределении квот. Фото предоставлено РК «Восток-1»

Вопросов — много: на какие моменты указали губернаторы в письмах по инвестквотам и аукционам

Главы ключевых рыбодобывающих регионов Дальнего Востока и Северного бассейна обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину по поводу законопроекта о перераспределении квот. Письма губернаторов отражают основную проблематику.

Напомним, что обращения по законопроекту о втором этапе инвестквот и квотных аукционах председателю Госдумы Вячеславу Володину направили губернаторы регионов Дальнего Востока и Северного бассейна. Волнующую рыбную промышленность тему подняли губернатор Магаданской области Сергей Носов, глава Камчатки Владимир Солодов, губернаторы Сахалинской области Валерий Лимаренко, Хабаровского края Михаил Дегтярев, Приморского края Олег Кожемяко, Мурманской области Андрей Чибис и Архангельской области Александр Цыбульский.

Один из ключевых вопросов — последствия для предприятий и экономики регионов потери части квот в результате перераспределения, сообщает корреспондент Fishnews. Так, власти Магаданской области отметили, что, по предварительным оценкам, во втором этапе программы сокращение «исторической» части квот минтая, сельди, крабов и трубачей, закрепленных за магаданскими пользователями, ежегодно составит более 15 тыс. тонн. О рисках потери ресурсной базы заявляли и на Камчатке. Компании края сразу же активно включились в первый этап с проектами по развитию флота и береговой переработки, но даже несмотря на это, как отмечали камчатские власти, общий объем квот для региона может сократиться.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем обращении сделал акцент на угрозу для работы малых и средних предприятий региона.

Законопроект предусматривает отправку на аукционы 100% объемов для освоения моллюсков и других водных беспозвоночных. Согласно сопроводительным материалам к проекту закона, это могут быть серый и черный морские ежи, гребешки, трубачи и трепанги.

Глава Приморья Олег Кожемяко указал на то, что в результате перераспределения малые и средние предприятия могут лишиться основного производственного ресурса и им придется прекратить работу. Изменения по правам на промысел морепродуктов — чувствительная тема и для Сахалинской области: добычу этих объектов ведут предприятия Курильских островов.

Для Северного бассейна законопроект предусмотрел продолжение крабовых аукционов. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис напомнил, что компании региона заказали строительство краболовных судов по результатам первых торгов и при реализации проектов основывались в том числе на сохранении «исторических» квот: теперь такая конструкция может оказаться под ударом. Глава Архангельской области Александр Цыбульский привел цифры, указывая на проблему соотношения планов по строительству новых краболовов и состояния ресурсной базы.

Губернаторы попросили руководство Госдумы обеспечить рассылку законопроекта в регионы, чтобы на местах могли высказаться об изменениях для рыбной отрасли. Также предложено организовать по теме парламентские слушания — об этом же говорилось 25 августа на совещании у председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востоккамчаткакрабмагаданская областьмурманск
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Полярная звезда» Павел КОВАЛЬЧУК

Генеральный директор компании «Полярная звезда»

Павел КОВАЛЬЧУК

Новые маршруты для российской рыбы

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Мы против программ, где одни цели подменяются другими

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Для Сахалина и Курил рыбная отрасль — жизненно важна

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Рынку не нужны искусственные ограничения

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края Татьяна МИХАЙЛОВА

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края

Татьяна МИХАЙЛОВА

Мы — за широкую дискуссию

Все материалы

Крупным планом

Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

Seafood Expo Russia: год за годом

Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса

Как берег встречает рыбу

«Навада» уже изготавливает некоторые запчасти под собственной маркой

«Навада»: внимание к деталям

Вице-премьеру — полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию ТРУТНЕВУ в декабре о перспективах восстановления судоремонтной отрасли на Камчатке рассказал губернатор Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства края

Стратегический проект

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.