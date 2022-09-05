Вопросов — много: на какие моменты указали губернаторы в письмах по инвестквотам и аукционам

Главы ключевых рыбодобывающих регионов Дальнего Востока и Северного бассейна обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину по поводу законопроекта о перераспределении квот. Письма губернаторов отражают основную проблематику.

Напомним, что обращения по законопроекту о втором этапе инвестквот и квотных аукционах председателю Госдумы Вячеславу Володину направили губернаторы регионов Дальнего Востока и Северного бассейна. Волнующую рыбную промышленность тему подняли губернатор Магаданской области Сергей Носов, глава Камчатки Владимир Солодов, губернаторы Сахалинской области Валерий Лимаренко, Хабаровского края Михаил Дегтярев, Приморского края Олег Кожемяко, Мурманской области Андрей Чибис и Архангельской области Александр Цыбульский.

Один из ключевых вопросов — последствия для предприятий и экономики регионов потери части квот в результате перераспределения, сообщает корреспондент Fishnews. Так, власти Магаданской области отметили, что, по предварительным оценкам, во втором этапе программы сокращение «исторической» части квот минтая, сельди, крабов и трубачей, закрепленных за магаданскими пользователями, ежегодно составит более 15 тыс. тонн. О рисках потери ресурсной базы заявляли и на Камчатке. Компании края сразу же активно включились в первый этап с проектами по развитию флота и береговой переработки, но даже несмотря на это, как отмечали камчатские власти, общий объем квот для региона может сократиться.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем обращении сделал акцент на угрозу для работы малых и средних предприятий региона.

Законопроект предусматривает отправку на аукционы 100% объемов для освоения моллюсков и других водных беспозвоночных. Согласно сопроводительным материалам к проекту закона, это могут быть серый и черный морские ежи, гребешки, трубачи и трепанги.

Глава Приморья Олег Кожемяко указал на то, что в результате перераспределения малые и средние предприятия могут лишиться основного производственного ресурса и им придется прекратить работу. Изменения по правам на промысел морепродуктов — чувствительная тема и для Сахалинской области: добычу этих объектов ведут предприятия Курильских островов.

Для Северного бассейна законопроект предусмотрел продолжение крабовых аукционов. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис напомнил, что компании региона заказали строительство краболовных судов по результатам первых торгов и при реализации проектов основывались в том числе на сохранении «исторических» квот: теперь такая конструкция может оказаться под ударом. Глава Архангельской области Александр Цыбульский привел цифры, указывая на проблему соотношения планов по строительству новых краболовов и состояния ресурсной базы.

Губернаторы попросили руководство Госдумы обеспечить рассылку законопроекта в регионы, чтобы на местах могли высказаться об изменениях для рыбной отрасли. Также предложено организовать по теме парламентские слушания — об этом же говорилось 25 августа на совещании у председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина.

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